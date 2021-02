True Lies diventa una serie tv: Il pilota, prodotto da James Cameron, ordinato a CBS

News Serie TV

Il progetto porta la firma di Matt Nix, l'ideatore di Duro a morire.

Dopo il remake di The Equalizer e il sequel de Il silenzio degli innocenti, CBS sta valutando la possibilità di portare in tv anche una serie basata su True Lies, il film del 1994 con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Il progetto, in sviluppo da diversi anni, ha ottenuto l'okay per la produzione dell'episodio pilota, scritto dall'ideatore di Duro a morire Matt Nix e prodotto nientepopodimeno che da James Cameron, il regista della pellicola.

True Lies: La trama della serie tv

Nel film, Schwarzenegger ha interpretato Harry Tasker, un uomo la cui famiglia pensava fosse un noioso venditore di computer e che in realtà lavorava come spia per il governo americano. La serie non si discosterà da quell'idea. Nella descrizione ufficiale si legge infatti: "Scioccata nello scoprire che il suo insipido e insignificante marito, un consulente informatico, è un'abile spia internazionale, un'insoddisfatta casalinga di periferia si ritrova trascinata in una vita di pericolo e avventura quando viene reclutata per lavorare al suo fianco e salvare il mondo, mentre entrambi cercano di rivitalizzare il loro monotono matrimonio".