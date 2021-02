True Detective, la conferma di HBO: Trattative in corso per una quarta stagione

News Serie TV

L'idea è di affidare la serie antologica a un nuovo team creativo.

Una quarta stagione di True Detective è ancora possibile. A due anni dall'ultima volta in tv, il capo dei contenuti di HBO Casey Bloys ha riferito a Deadline che alla rete si sta lavorando per dare un seguito al crime drama antologico di alto profilo creato da Nic Pizzolatto, eventualmente con la complicità di un nuovo team creativo.

"Posso dire con certezza che stiamo lavorando con un paio di sceneggiatori per trovare il tono e il taglio giusti", ha detto Bloys. "Potrebbe senz'altro rivelarsi molto interessante e penso che lo sarebbe con una voce nuova. La qualità è ciò che ci guiderà, quindi se ci ritroveremo con una sceneggiatura che non riterremo rappresentativa o di qualità non sufficientemente alta, non faremo qualcosa solo per il gusto di farlo".

Stando alle indiscrezioni, non commentate da Bloys, Lucia Puenzo, che ha co-ideato il vivace drama argentino Cromo, e il creatore di Euphoria Sam Levinson sono tra quelli che stanno sviluppando una nuova interazione per la serie. In passato, Pizzolatto aveva detto di avere un'idea per una quarta stagione, la quale però non deve aver trovato i favori necessari. Lo sceneggiatore si era quindi concentrato su Redeemer, un nuovo progetto per FX con la star di True Detective Matthew McConaughey protagonista. Ma anche questo non ha avuto compimento, dopo la decisione dell'attore di fare un passo indietro.