True Detective: Anche Scoot McNairy nella stagione 3

Il nuovo cast del crime drama antologico di HBO True Detective continua a prendere forma. L'ultimo attore ad aver firmato per un ruolo nella terza stagione è Scoot McNairy, reduce dalla significativa esperienza di Halt and Catch Fire.

In onda nel 2019, la stagione 3 racconta la storia di un macabro crimine avvenuto nel cuore della regione montuosa degli Stati Uniti centrali nota come Ozark e di un mistero le cui radici si estendono nel corso dei decenni. Come nel ciclo inaugurale, la narrazione fa avanti e indietro tra presente e passato, tenendo questa volta come punto di riferimento tre periodi distinti.

McNairy interpreterà Tom, un padre segnato da una terribile perdita che lega il suo destino a quello di due detective della polizia statale. L'attore raggiunge gli altri membri del cast Mahershala Ali (Moonlight), Stephen Dorff (Blade) e Carmen Ejogo (The Girlfriend Experience), scelti rispettivamente per i ruoli del detective Wayne Hays, del suo partner Roland West e dell'insegnante Amelia Reardon, la quale ha un legame con due bambini scomparsi negli Anni '80.