Tori Spelling e Jennie Garth insieme in una Serie TV basata su Beverly Hills, 90210

Tori Spelling e Jennie Garth potrebbero tornare presto a Beverly Hills. Negli Anni '90 co-star in Beverly Hills, 90210, e ancora oggi in ottimi rapporti, le due attrici hanno unito le forze nel tentativo di portare in tv una serie liberamente ispirata al popolare teen drama della FOX.

In sviluppo a CBS, il progetto non ha ancora un titolo e tutto ciò che è stato reso noto delle sue qualità è che vedrà Spelling e Garth vestire i panni di una versione sopra le righe di se stesse. Di ritorno presso il CBS Studio Center, Tori, figlia del compianto co-ideatore di Beverly Hills, 90210 Aaron Spelling, ha pubblicato su Instagram un paio di foto, scrivendo "Torno al lavoro dopo la giornata straordinariamente creativa di ieri con la mia socia nel crimine Jennie Garth" seguito dagli hashtag #90210vibes e #donnaandkellyforver.

Per Spelling e Garth, questo non è il primo "ritorno alle origini" dopo la conclusione di Beverly Hills, 90210 nel 2000: entrambe avevano ripreso i loro ruoli - Donna Martin e Kelly Taylor - nel sequel del 2008 di The CW 90210.