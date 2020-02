Toni Collette torna su Netflix dopo Unbelievable: Sarà nel thriller Pieces of Her

News Serie TV

La serie si basa sul romanzo di Karin Slaughter Frammenti di lei.

Toni Collette rinnova la collaborazione con Netflix dopo la recente, fortunata esperienza di Unbelievable. Nominata al Golden Globe per la sua interpretazione nella miniserie crime, ora l'attrice australiana sarà la protagonista di Pieces of Her, drama basato sul romanzo di Karin Slaughter Frammenti di lei.

Scritto da Charlotte Stoudt (Homeland) e diretto da Minkie Spiro (Downton Abbey), il thriller di 8 episodi esplora le ricadute di un atto di violenza che sconvolge una sonnolenta cittadina della Georgia, nonché il legame tra la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura (Collette). Alla disperata ricerca di risposte, Andy intraprende un viaggio pericoloso attraverso l'America, attirata verso il cuore oscuro e nascosto della sua famiglia. Laura è descritta come una logopedista umile, bella ed empatica. In apparenza la classica donna del Sud perfetta, lei mostra di essere molto più di questo quando i fantasmi del suo passato mettono a repentaglio la sua vita.

Il team di produzione di Pieces of Her include tra gli altri Lesli Linka Glatter (Mad Men), Bruna Papandrea (Big Little Lies) e Slaughter. Prima di Unbelievable, Collette ha recitato nell'altrettanto apprezzata Wanderlust ed è stata premiata con l'Emmy per il ruolo di una casalinga e madre affetta da disturbo dissociativo dell'identità in United States of Tara.