Tomb Raider: Hayley Atwell sarà la voce di Lara Croft nell'anime di Netflix

La star Marvel sostituisce Camilla Luddington, ultima doppiatrice del personaggio nei videogame.

Hayley Atwell interpreterà un'altra eroina dei tempi moderni. Da anni il volto di Peggy Carter nei film e nelle serie Marvel, l'attrice britannica ha firmato con lo studio Legendary Television per doppiare Lara Croft in Tomb Raider, serie di Netflix basata sul popolare videogame omonimo di Square Enix, prima volta dell'iconico personaggio in versione anime.

Purtroppo, i dettagli del progetto sono al momento scarsi. Sappiamo soltanto che la storia seguirà gli eventi della trilogia più recente, di fatto un reboot, e racconterà l'ultima e più grande avventura in un nuovo territorio dell'eroina giramondo, il cui debutto con il primo videogame risale a 25 anni fa.

La sceneggiatura è nelle mani di Tasha Huo, che per Netflix sta curando anche il prequel di The Witcher, Blood Origin. Quella della Atwell, in queste settimane tra i doppiatori della nuova serie animata di Disney+ What If...?, è una voce nuova per Lara Croft, doppiata nella terza serie pubblicata tra il 2013 e il 2018 dalla star di Grey's Anatomy Camilla Luddington.