Tom Hiddleston su Netflix con il thriller politico White Stork

L'attore britannico sarà anche su Disney+ con una serie Marvel incentrata su Loki.

Non c'è solo l'adattamento televisivo di Loki nel futuro di Tom Hiddleston. L'attore britannico si è unito alla famiglia di Netflix, di fatto concorrente a Disney+, per interpretare il ruolo di protagonista in White Stork, thriller politico di 10 episodi scritto dallo sceneggiatore di Deep State Christopher Dunlop e diretto da Kristoffer Nyholm (Taboo).

In White Stork, Hiddleston interpreterà James Cooper, un polito candidato a un seggio parlamentare nel Regno Unito. Quando la donna incaricata di esaminarlo scopre rapidamente segreti potenzialmente dannosi sepolti in profondità nel passato di James, la sua carriera, il suo matrimonio e anche le figure potenti che sostengono la sua campagna rischiano di esserne distrutti.

Già visto in tv nella miniserie The Night Manager, per la quale è stato premiato con il Golden Globe, e molti anni prima in Wallander, Hiddleston è uno dei volti di punta del Marvel Cinematic Universe, nel quale interpreta dal 2011 il cattivo Loki, personaggio che il prossimo anno riprenderà nell'omonima miniserie di 6 episodi e come doppiatore nella serie animata antologica What If...?.