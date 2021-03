Tom Hiddleston raggiunge Claire Danes in The Essex Serpent di AppleTV+

News Serie TV

Dopo la serie dedicata a Loki, vedremo l'attore nel drama di ambientazione storica tratto dal romanzo di Sarah Perry.

Claire Danes avrà un partner d'eccezione in The Essex Serpent, la nuova serie di ambientazione storica attualmente in sviluppo a AppleTV+. Al cast del drama si è appena aggiunto infatti Tom Hiddleston, attore noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Loki all'interno del Marvel Cinematic Universe (ruolo che l'attore porterà anche in tv in una serie dedicata al personaggio in arrivo a giugno su Disney+).

La trama di The Essex Serpent

Diretta da Clio Bernard (Dark River, Il gigante egoista) e scritta da Anna Symon (Mrs Wilson) basandosi sull'omonimo romanzo di Sarah Perry, The Essex Serpent segue una donna da poco vedova (Claire Danes, subentrata alla precedentemente annunciata Keira Knightley, non più disponibile) che, liberatasi da un matrimonio violento, si trasferisce dalla Londra vittoriana al piccolo villaggio di Aldwinter nell'Essex, incuriosita da una superstizione locale secondo cui una creatura mitica conosciuta come Essex Serpent sia tornata nella zona.

Il ruolo di Tom Hiddleston

Nella serie Tom Hiddleston interpreterà Will Ransome, un rispettato leader di una piccola comunità inglese (lo vedete in anteprima nella foto in alto, la prima immagine del suo personaggio rilasciata da AppleTV+). Per lui, che ultimamente abbiamo visto soprattutto sul grande schermo, non si tratta però del primo ruolo televisivo: in tv l'attore aveva già recitato nella miniserie The Night Manager che gli aveva fatto guadagnare una nomination agli Emmy.