Titans: La stagione 3 introdurrà Barbara Gordon, Red Hood e lo Spaventapasseri

Le nuove anticipazioni rivelate in occasione del DC Fandome.

Benvenuti a Gotham City, Titani. O forse no. Durante il DC FanDome, il produttore esecutivo e sceneggiatore Greg Walker ha annunciato ai fan di Titans una nuova ambientazione e l'arrivo di diversi volti familiari nella terza stagione della serie supereroistica, disponibile prossimamente sul nuovo servizio di video in streaming HBO Max (e non più su DC Universe).

Titans: Le novità della stagione 3

Dopo essersi lasciati alle spalle San Francisco, "le circostanze attireranno i nostri eroi a Gotham City" ha anticipato Walker, aggiungendo che "qui si riuniranno con vecchi amici e affronteranno nuove minacce". Farà parte di entrambi gli schieramenti il vecchio amico e nuovo avversario Jason Todd (interpretato da Curran Walters), che nei prossimi episodi indosserà la nuova identità di Red Hood (in Italia conosciuto anche con il nome Cappuccio Rosso) mentre lo vedremo "cercare ossessivamente di abbattere la sua vecchia squadra".

Dick Grayson (Brenton Thwaites) e gli altri potranno contare però sull'aiuto di Barbara Gordon, l'ex Batgirl, ora il Commissario del Dipartimento di Polizia di Gotham City, anche se le cose non saranno così semplici. Infatti, sebbene Barbara e Dick abbiano dei trascorsi, lei è diffidente con i Titani e il loro arrivo in città. "Nightwing e Barbara Gordon cercheranno di affrontare gli errori dei loro genitori e questo si rivelerà molto più difficile di quanto chiunque altro abbia riscontrato", ha detto Walker. Nessuna parola, nel frattempo, sull'attrice che interpreterà il personaggio, così come non è stato annunciato l'attore che vestirà i panni dell'altra new entry della terza stagione, il Dott. Jonathan Crane, meglio conosciuto come lo Spaventapasseri, un detenuto di Arkham Asylum che offrirà il suo aiuto al dipartimento come profiler e consulente. Ma faranno bene a fidarsi?

Titans cambia casa, negli USA

In Italia disponibile in streaming su Netflix, dalla prossima stagione negli USA Titans e le altre produzioni originali di DC Universe (come Doom Patrol e la serie animata Harley Quinn) traslocheranno sulla piattaforma sorella HBO Max, lanciata recentemente da WarnerMedia. Del nuovo ciclo di episodi sappiamo anche che darà più spazio a Blackfire, la sorella maggiore di Koriand'r/Starfire interpretata da Damaris Lewis, in seguito alla promozione di quest'ultima al grado di regolare.