Titans ha trovato il suo Dick Grayson/Robin

Uno dei supereroi più famosi e amati dei fumetti, Dick Grayson avrà il volto dell'australiano Brenton Thwaites (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) nella prossima serie live-action della DC Comics Titans.

Disponibile nel 2018 su un nuovo servizio di video in streaming rivolto ai fan della DC, e scritta dal co-ideatore di Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow Greg Berlanti insieme con il presidente e chief creative officer di DC Entertainment Geoff Johns e Akiva Goldsman (Star Trek: Discovery), Titans segue Dick Grayson, l'originale Robin, uscire dall'ombra di Batman per diventare il leader di un gruppo di nuovi eroi senza paura. Tra questi ci sono anche Starfire e Raven, personaggi affidati di recente ad Anna Diop (24: Legacy) e Tegan Croft.

"Dick Grayson è uno degli eroi più importanti e iconici dell'Universo DC e non è stato facile dargli un volto", dichiara Johns in un comunicato. "Ma lo abbiamo fatto. Brenton ha la profondità emotiva, l'entusiasmo, la caparbietà e la presenza fisica dell'ex protetto di Batman e del futuro leader dei Titani. Siamo estremamente fortunati che abbia scelto di prestare i suoi talenti a questo progetto e a questo personaggio".