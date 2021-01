Titans dà un volto alla sua Barbara Gordon

News Serie TV

Savannah Welch interpreterà l'iconico e amato personaggio nella stagione 3 della serie tv.

Barbara Gordon sta arrivando in Titans. La serie supereroistica di HBO Max, attesa in tv (in Italia su Netflix) con la terza stagione, ha ingaggiato l'attrice di Boyhood Savannah Welch per il ruolo dell'ex Batgirl diventata una delle figure di spicco del Dipartimento di Polizia di Gotham City.

Titans 3: Conosciamo meglio Barbara Gordon

Barbara Gordon è uno dei personaggi più amati dai lettori della DC Comics e dai fan del Batverse. La sua introduzione in Titans è una conseguenza del cambio di ambientazione della serie nella terza stagione, dopo l'addio a San Francisco e l'arrivo di Dick Grayson (Brenton Thwaites) nella metropoli che ha dato i natali a Batman, il suo ex mentore. Barbara, la cui carriera come vigilante è finita quando il Joker le ha sparato a bruciapelo lasciandola paralizzata, ha un rapporto altrettanto turbolento con Bruce Wayne e si ritrova a iniziare una nuova collaborazione con Dick per combattere il crimine in città. Un ricongiungimento che riaccende anche l'amore che in passato hanno provato l'uno per l'altra.

Barbara Gordon non è l'unica novità che Titans ha in serbo per il pubblico nei nuovi episodi. Come annunciato nelle scorse settimane, Jason Todd (Curran Walters), l'ex Robin, si trasformerà in Red Hood e inizierà una battaglia contro la sua ex squadra. Starfire (Anna Diop) avrà finalmente il suo costume. Inoltre, la serie darà un volto al Dott. Jonathan Crane, il personaggio meglio conosciuto come il villain Spaventapasseri, un detenuto di Arkham Asylum che offrirà il suo aiuto al dipartimento come profiler e consulente.