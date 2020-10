Tim Burton riporta in tv La famiglia Addams

News Serie TV

Il sequel della popolare serie degli anni '60 sarà scritto dagli ideatori di Smallville. Tim Burton verso la regia di tutti gli episodi.

Nel pieno di una pandemia inarrestabile, quello che rischiava di essere l'Halloween più triste dal giorno della vostra nascita prova a svoltare, e probabilmente ci riesce, con la notizia che Tim Burton, l'uomo dietro capolavori quali Edward mani di forbice, Il mistero di Sleepy Hollow e Nightmare Before Christmas, sta lavorando con lo studio MGM Television allo sviluppo di un sequel dell'iconica serie degli anni '60 La famiglia Addams.

La famiglia Addams: I primi dettagli del sequel

Secondo Deadline, il progetto, di cui Burton sarà il produttore esecutivo e con ogni probabilità anche il regista di tutti gli episodi, è già in fase di proponimento alle diverse realtà televisive e streaming, le quali è facile immaginare scateneranno una guerra di offerte per aggiudicarselo. La storia, scritta dagli ideatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar, i quali affiancheranno Burton alla produzione esecutiva, si concentrerà su una Mercoledì Addams adulta alle prese con il mondo di oggi, chiaramente dal suo particolarissimo punto di vista.

L'originale The Addams Family, basata sulle vignette di Charles Addams, andò in onda su ABC per due stagioni dal 1964 al 1966, con John Astin e Carolyn Jones nei panni dei genitori Gomez e Morticia Addams. Le vicende dell'eccentrica e macabra famiglia di emarginati, che tra le altre cose include una mano vivente e un cugino con il corpo ricoperto completamente di peli, hanno ispirato un adattamento cinematografico nel 1991, con relativo sequel, oltre a diverse serie animate e un musical a Broadway.