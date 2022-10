Tim Burton e Mercoledì: la conferenza stampa da Lucca anche in diretta streaming

News Serie TV

Ottime notizie per tutti i fan di Tim Burton che non potranno essere presenti a Lucca Comics & Games dove il regista presenterà in anteprima europea la serie Netflix Mercoledì. Potranno assistere alla conferenza stampa anche da casa.

Ottime notizie per i fan di Tim Burton, che come annunciato da tempo sarà a Lucca Comics & Games per presentare in anteprima europea Mercoledì, la nuova serie Netflix dedicata alla ragazzina della famiglia Addams, in otto episodi in streaming dal 23 novembre. Tutti coloro che non potranno essere a Lucca (28 ottobre - 1 novembre, record di biglietti battuto già in prevendita con oltre 280.000 acquisti) in questa edizione post-pandemia, avranno comunque modo di assistere, grazie allo streaming, alla conferenza stampa di Tim Burton che si svolgerà lunedì 31 ottobre alle 11 al Teatro del Giglio.

La conferenza di Tim Burton in streaming

Il pubblico a casa avrà modo di seguire l'incontro con Tim Burton collegandosi ai canali youtube o Twitch di Lucca Comics & Games. Un'iniziativa presa sicuramente per garantire a tutti i fan del regista, che aspettano con ansia la sua prima serie tv, di ascoltarlo in diretta. Noi saremo in presenza anche quest'anno a Lucca e vi riferiremo tutte le eventualità novità cinematografiche e seriali. Per il momento ci prepariamo all'incontro con Tim Burton rivedendo il bel trailer di Mercoledì.