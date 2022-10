Tim Allen è Babbo Natale, ancora per poco, nel trailer ufficiale di Nuovo Santa Clause cercasi

News Serie TV

La serie in streaming su Disney+ ogni mercoledì dal 16 novembre.

È possibile tornare a una vita normale dopo aver vissuto per tre decenni al Polo Nord? Scott Calvin è determinato a scoprirlo in Nuovo Santa Clause cercasi, la serie natalizia che prosegue le storie narrate tra il 1994 e il 2006 nell'amato franchise cinematografico Santa Clause, in streaming su Disney+ dal 16 novembre, ogni mercoledì con un nuovo episodio. L'amato personaggio è interpretato ancora da Tim Allen, pronto a cedere il testimone e dedicarsi completamente alla sua famiglia. Chiaramente non senza difficoltà, come anticipa il trailer ufficiale.

La trama e il cast di Nuovo Santa Clause cercasi

Il mondo è andato talmente avanti che ci siamo dimenticati di Babbo Natale? A quanto pare sì. In una situazione del genere, riportare la magia nelle case della gente richiede energie che Scott, a quasi 65 anni, ha in gran parte esaurito. Sta iniziando a perdere colpi nelle sue responsabilità come Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe finalmente beneficiare di una vita nel mondo normale, in modo particolare i suoi due figli ormai adulti cresciuti al Polo. Consapevole che non potrà essere Babbo Natale per sempre, Scott si mette alla ricerca di un Babbo Natale adatto a sostituirlo, mentre prepara la sua famiglia a una nuova avventura a sud del Polo.

Nuovo Santa Clause cercasi riporta nel franchise anche Elizabeth Mitchell e David Krumholtz, nei panni di Carol, la moglie di Scott, e dell'ex capofolletto Bernard. Il resto del cast include Kal Penn (Dr. House) nei panni di Simon Choksi, un ambizioso inventore di giochi e sviluppatore di prodotti e un devoto padre single, apparentemente il prossimo Babbo Natale; Matilda Lawler (Station Eleven) di Betty, la scorbutica e pretenziosa capo dello staff di Babbo Natale, l'elfa più intelligente nella stanza che non si fa problemi a litigare con lui per assicurarsi che le renne volino in tempo; Elizabeth Allen-Dick (figlia di Allen nella realtà) e Austin Kane dei figli di Scott e Carol, Sandra e Cal; Devin Bright (The Unicorn) di Noel, uno degli elfi più fidati di Babbo Natale; Rupali Redd di Grace, l'amorevole figlia di Simon; e Laura San Giacomo (NCIS) della Befana, abitante dei boschi del Polo Nord.