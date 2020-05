Tiger King: Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una Serie TV

News Serie TV

Potrebbe essere il terzo sceneggiato basato sulla storia dell'eccentrico proprietario di zoo.

Che questa cosa di Tiger King sarebbe sfuggita presto di mano c'era da aspettarselo, visto l'enorme successo del documentario di Netflix, ma che una star del calibro di Nicolas Cage si sarebbe ritrovata a vestire gli eccentrici panni di Joe Exotic in una serie tv proprio no. Eppure è quanto riporta l'autorevole Variety, aggiungendo che il progetto in questione non ha a che fare né con l'adattamento di Ryan Murphy e Rob Lowe per Netflix né con l'altro di Kate McKinnon (Saturday Night Live) in sviluppo da novembre.

Lunga otto episodi, questa potenziale terza serie non dispone ancora di un network ma dubitiamo lo rimarrà a lungo, visto il coinvolgimento di Cage e, come dicevamo poc'anzi, i 64 milioni di visualizzazioni stimate da Netflix per il suo documentario. Basato sull'articolo Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, pubblicato dal Texas Monthly molto prima del documentario, il drama ripercorre i tentativi del famigerato Joe Schreibvogel di tenersi il proprio zoo, anche a costo di perdere la sanità mentale. Scopriremo così come Schreibvogel è diventato Joe Exotic, finendo col perdersi in un personaggio da lui stesso creato.

La sceneggiatura è nelle mani di Dan Lagana, la quale ha già dato dimostrazione delle proprie capacità in American Vandal. Per Cage, nel '96 premiato con l'Oscar per Via da Las Vegas, si tratta del primo ruolo in tv. Per chi non conoscesse la storia di Schreibvogel, l'ex proprietario e gestore del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, uno zoo di tigri nell'Oklahoma, sta scontando una pena detentiva di 22 anni per il suo ruolo nel tentato omicidio su commissione della rivale Carole Baskin, proprietaria del Big Cat Rescue di Tampa, in Florida, nonché per l'abuso e lo sfruttamento di animali esotici e selvatici.