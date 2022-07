Those About To Die: Peacock racconta l'epoca dei gladiatori in una serie diretta da Roland Emmerich

News Serie TV

Il drama sta coinvolgendo anche lo sceneggiatore di Salvate il soldato Ryan Robert Rodat.

Il servizio streaming Peacock (in Italia disponibile incluso nell'abbonamento a Sky e a NOW con Pass Entertainment) ha ordinato la produzione di Those About To Die, serie drammatica ambientata durante l'epoca dei gladiatori, diretta e prodotta a livello esecutivo dal regista di Independence Day Roland Emmerich.

I dettagli di Those About To Die

Basata sul libro omonimo di Daniel Mannix, adattato dallo sceneggiatore nominato all'Oscar Robert Rodat (Salvate il soldato Ryan), Those About To Die viene descritta come un drama imponente che esplora il mondo spettacolare, complesso e corrotto dei giochi gladiatori nell'Antica Roma. La serie ruota attorno a un gruppo di personaggi diversi e si addentra nei molti strati della società romana in cui sport, politica e affari si intrecciano e si scontrano.

"Il potente Impero Romano mi ha sempre affascinato, in particolare i suoi enormi giochi che intrattenevano le masse attraverso lo spettacolo al monumentale Colosseo", ha dichiarato Emmerich. "Di fondo, questa è un'epopea sportiva guidata da personaggi forti e diversi tra loro che affrontano percorsi verso la gloria, cadute in disgrazia e il bisogno di appartenere a qualcosa di più grande di se stessi. Gli sport in questi tempi anticipi erano elettrizzanti e imponenti allora come lo sono oggi, e sono entusiasta di collaborare con i miei partner - Peacock, High End Productions, Hollywood Gang e AGC Studios - nel portare questo ricco mondo di sangue, sudore e lacrime in tv".