This Is Us: La stagione 5 sarà più corta a causa della pandemia

La serie di successo è in onda in Italia ogni martedì su Fox e in streaming su NOW.

Salvatasi per un pelo lo scorso anno, con tutti gli episodi completati poco prima del lockdown, This Is Us vedrà la sua longevità in parte compressa dall'emergenza coronavirus in questo 2021. La rete americana NBC ha annunciato che la quinta stagione della serie di successo incentrata sulla famiglia Pearson, per la quale erano previsti 18 episodi come le precedenti, si concluderà ora con l'episodio 16. Non solo. Negli Stati Uniti, la programmazione osserverà una nuova lunga paura, riprendendo solo a metà maggio.

Al momento non è chiaro se la nuova interruzione, a tre episodi dalla fine, avrà un impatto sulla programmazione in Italia, dove la stagione 5 è ripartita solo ieri su Fox con il quinto episodio. Un margine così ampio fa ben sperare. Non è chiaro neppure se i due episodi tagliati, una conseguenza dell'inizio tardivo delle riprese e dei diversi rallentamenti causati tanto dal Covid-19 quanto dai protocolli imposti alle produzioni per contenere i contagi, saranno aggiunti o meno ai 18 della già ordinata sesta stagione.

Purtroppo, This Is Us non è l'unica serie costretta a ridurre gli episodi a causa della pandemia. In ordine sparso: la diciottesima stagione di NCIS si comporrà di 16 episodi invece dei soliti 24; la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy si concluderà con l'episodio 17, quando solitamente il medical drama si prolunga fino all'episodio 24 o 25; la quinta stagione di Riverdale avrà 19 episodi invece di 22; la quarta stagione di 9-1-1 si concluderà con il quattordicesimo episodio, quattro in meno rispetto al ciclo precedente; mentre la ventiduesima stagione di Law & Order: Unità Speciale si comporrà di 16 episodi invece dei soliti 24.