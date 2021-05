This is Us: La sesta stagione sarà l'ultima

News Serie TV

Come da piani del creatore Dan Fogelman, il drama familiare di NBC si concluderà l'anno prossimo.

Dopo cinque anni la famiglia Pearson di This is Us, il commovente family drama con Milo Ventimiglia e Mandy Moore, è un po' anche la nostra. Ma ora è il momento di dirle addio. La serie di NBC chiuderà con la prossima stagione, la sesta. La notizia, data in anticipo da The Hollywood Reporter prima dell'annuncio ufficiale da parte della rete, non sorprende anzi rincuora, visto che il creatore della serie Dan Fogelman ha sempre previsto una storia di sei stagioni.

This is Us chiude: Le ragioni di una scelta creativa

Nel 2019, durante la terza stagione, This is Us era stata rinnovata direttamente per altre tre stagioni, una scelta che ha permesso agli sceneggiatori di pianificare in modo pulito e preciso la storia dei Pearson, il nucleo familiare al centro della serie che racconta, tra passato e presente, la loro vita. All'epoca non era stato specificato se la sesta stagione sarebbe stata l'ultima ma il creatore era stato chiaro affermando che, con il finale della terza stagione, la serie sarebbe stata a metà della sua storia. "Non abbiamo mai deciso di fare una serie che sarebbe durata 18 stagioni, quindi abbiamo un piano molto diretto", aveva dichiarato Fogleman. Attualmente non è stato specificato quanti episodi avrà la sesta e ultima stagione (probabilmente 18, numero che potrebbe però arrivare a 20, visto che la pandemia ha fatto saltare due episodi della stagione 5).

Le sfide della stagione 5

Sono stati rispettati quindi i piani del team creativo che comunque, nel corso della quinta stagione, si è ritrovato a dover gestire una circostanza inaspettata: la pandemia. Fogelman & Co. avrebbero potuto evitare di inserirla nella storia ma hanno accolto invece questa sfida mostrando tutte le criticità del Covid-19 nella quotidianità dei protagonisti (interpretati da Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley). La stagione attualmente in onda ha fatto registrare negli Stati Uniti una media di 5,6 milioni di spettatori totali con l'1.0 di rating nel target demografico 18-49, numeri più bassi di quelli delle stagioni precedenti. Il finale andrà in onda il prossimo 25 maggio mentre in Italia i nuovi episodi sono in onda su Fox e in streaming su NOW ogni mercoledì sera.