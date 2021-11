This is Us 6: Il primo teaser trailer e le foto della stagione finale

News Serie TV

La serie sulla famiglia Pearson torna in onda negli Stati Uniti, su NBC, il 4 gennaio. In Italia vedremo i nuovi episodi successivamente su FOX e in streaming su NOW.

NBC non poteva che scegliere la festività del Ringraziamento (che si festeggia oggi negli Stati Uniti) per diffondere il primo teaser e le prime foto della sesta e ultima stagione di This is Us, una delle serie che meglio ha raccontato in questi anni temi come la famiglia, la affetti e la convivialità. L'ultimo ciclo di episodi del family drama creato da Dan Fogelman debutterà negli Stati Uniti, su NBC, il 4 gennaio mentre in Italia arriverà, come le stagioni precedenti, sul canale di Sky FOX e in streaming su NOW successivamente. Diamo un'occhiata a queste prime immagini che ci riportano nella vita della famiglia Pearson e anticipano alcune delle sfide e dei momenti emozionanti che Rebecca (Mandy Moore), Randall (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e le persone a loro vicine affronteranno nei nuovi 18 episodi.

This is Us: Cosa dobbiamo aspettarci dall'ultima stagione

Nella prima clip che vedete in alto (il trailer esteso verrà invece diffuso nel corso della giornata di oggi) ritroviamo Rebecca alle prese con l'avanzare dell'Alzheimer. Nelle foto che vedete qui in basso, invece, vediamo Kate insieme a Phillip (Chris Geere, il capo di Kate che abbiamo scoperto - tramite flashforward - che avrà un ruolo ancora più importante in futuro nella vita di lei); Beth, Randall e la famiglia che festeggiano intorno a una torta di compleanno; due foto del passato di Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca; un momento intimo di Beth e Randall e, infine, Kevin che cammina negli studi di una produzione.

Magistralmente costruita tra passato, presente e futuro, This is Us è sempre stata concepita dal suo creatore come una storia di 6 stagioni. Per questo, la conclusione a questo punto è stata una precisa scelta creativa e il finale di This is Us è stato già pensato. I produttori e gli autori hanno iniziato a preparare tutto alcuni anni fa, addirittura girando alcune scene con gli attori che interpretano i fratelli Pearson da bambini prima che questi crescessero e la loro interpretazione non fosse più verosimile. In questo lungo processo creativo, lo showrunner non ha mai nascosto le sue idee al cast e Justin Hartley, l'interprete di Kevin, in un'intervista di qualche tempo fa ha promesso che la conclusione della storia dei Pearson sarà "assolutamente imprevedibile", ma lascerà sicuramente gli spettatori con il cuore colmo.

Intanto, se siete già tristi per dover dire addio per sempre ai Pearson, vi ricordiamo che nei prossimi mesi arriverà su Rai 1 l'adattamento italiano di This is Us intitolato NOI, con - tra gli altri - Lino Guanciale e Aurora Ruffino come protagonisti.