Them: il trailer ufficiale della nuova serie antologica horror di Prime Video

News Serie TV

Gli anni Cinquanta, una famiglia nera che si trasferisce in un sobborgo bianco, vicini inquietanti e presenze maligne in casa. Them debutterà in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video il 9 aprile.

Gli anni Cinquanta, una famiglia nera che si trasferisce in un sobborgo bianco, vicini inquietanti e minacciosi, e presenze maligne in casa. Sono queste le premesse di Them la nuova serie antologia horror che vedremo in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video dal prossimo 9 aprile, e sembra richiamarsi esplicitamente ai film horror di Jordan Peele.

Creata da Little Marvin, che l'ha scritta e prodotta assieme a Lena Waithe, Them racconta la storia di una famiglia afroamericana che nel 1953 si trasferisce dalla Carolina del Nord in un quartiere suburbano bianco di Los Angeles. Gli altri residenti non sono entusiasti dei nuovi vicini, per usare un eufemismo, e in più pare esserci - a giudicare dalle prime immagini di Them - e la minaccia di una forza malvagia e ultraterrena di qualche tipo inizia a tormentare la famiglia, minacciando di distruggerla.

Nel cast di Them troviamo Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd e Ryan Kwanten, e le prossime stagioni lasceranno gli anni Cinquanta per esplorare altri momenti della storia americana recente.

Questo è il trailer ufficiale originale di Them:









Scopri Prime Video