The Witcher: La stagione 2 ha finalmente una data! Trailer e poster dal WitcherCon

Netflix annuncia l'arrivo dei nuovi 8 episodi della serie fantasy a dicembre, preceduti dal film d'animazione Nightmare of the Wolf.

Dopo una lunga attesa (l'ultima volta in tv risale a un anno e mezzo fa, prima che il mondo fosse sconvolto da una pandemia), i numerosi fan di The Witcher possono sapere finalmente quanto dovranno ancora aspettare prima di poter mettere gli occhi sulla seconda stagione. In occasione del WitcherCon, Netflix ha annunciato che i nuovi episodi della serie fantasy con Henry Cavill basata sulla popolare saga letteraria di Andrzej Sapkowski sarà disponibile in streaming dal 17 dicembre. All'evento la piattaforma ha mostrato anche il primo trailer e svelato la locandina promozionale della nuova stagione.

The Witcher: La trama della stagione 2

Una serie di Lauren Schmidt Hissrich, The Witcher è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Geralt di Rivia (Cavill), un witcher, un essere umano geneticamente modificato e dotato di poteri speciali con cui sconfigge i più temibili mostri sparsi in un continente diviso tra l'Impero di Nilfgaard e il Regno di Temeria, vede la sua quotidianità scandita dai compiti che gli vengono affidati sconvolta quando la sua strada incrocia quelle della potente strega Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) e della giovane principessa Cirilla (Freya Allan). Quest'ultima, discendente dell'elfa Lara Dorren e quindi portatrice del leggendario Sangue Ancestrale, che le conferisce poteri straordinari, è ora l'unica erede di Cintra e anche per questo in grave pericolo. Geralt, il cui destino scopre essere legato al suo, deve proteggerla, con l'aiuto di Yennefer, dalla quale si ritrova nel frattempo fortemente ammaliato.

Nella seconda stagione, convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, il witcher deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

The Witcher 2: I titoli degli episodi e il trailer dell’anime

Al WitcherCon, Netflix ha rivelato anche i titoli originali di sette degli otto episodi della seconda stagione - in quest'ordine A Grain of Truth, Kaer Morhen, What Is Lost, Redanian Intelligence, Turn Your Back, Dear Friend e Voleth Meir (il titolo del finale di stagione resta per ora "Top secret") - e fissato il debutto di The Witcher: Nightmare of the Wolf al 23 agosto. Quest'ultimo, ricordiamo, è un film di animazione in stile anime che racconta di una nuova e potente minaccia che incombe sul Continente, molto prima della storia di Geralt di Rivia, concentrandosi sulla leggendaria figura di Vesemir, colui che sarà poi il suo mentore. Il lungometraggio è stato realizzato dallo Studio Mir, già dietro a La leggenda di Korra e Voltron: Legendary Defender, e qui di seguito potrete averne un assaggio nel teaser trailer.