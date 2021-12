The Witcher 3: Cosa succederà a Ciri? Le anticipazioni dai libri

News Serie TV

Nella seconda stagione della serie fantasy di Netflix, la principessa Cirilla ha scoperto di avere un enorme potere che l'ha messa in pericolo: ma cosa succederà dopo? Ecco quello che sappiamo.

La seconda stagione di The Witcher, arrivata su Netflix lo scorso 17 dicembre, ha raccontato, tra le altre cose, il particolare viaggio di Ciri (Freya Allan) alla scoperta dell'enorme potere che aveva dentro di lei. La principessa di Cintra, arrivata alla fortezza di Kaer Morhen con Geralt di Rivia (Henry Cavill) per imparare a domare le sue misteriose abilità, ha finito per scoprire di avere Sangue Ancestrale nelle sue vene, un'eredità antica che le permette anche di viaggiare tra le varie sfere e i diversi regni. Ricercata da tutti coloro che avevano interesse a sfruttare i suoi poteri - soprattutto il demone Voleth Meir che si era impossessata del suo corpo - Ciri è riuscita alla fine a fuggire solo per finire in una dimensione dove il gruppo de La Caccia Selvaggia (degli spettri discendenti dagli antichi elfi Aen Elle) ha iniziato a darle la caccia reclamandola per sé. Ma cosa succederà a Ciri nella terza stagione e quale sarà il suo destino? I libri di Andrzej Sapkowski da cui The Witcher è tratta ci permettono di fare qualche ipotesi.

The Witcher: Il destino di Ciri e le anticipazioni dai libri

The Witcher 3 sarà basata sul libro Il tempo della guerra. Pur con le dovute modifiche rispetto al libro, i nuovi episodi dovrebbero quindi raccontare l'esperienza di Geralt, Ciri e Yennefer ad Aretusa, dove si recano per permettere a Ciri di controllare i suoi poteri magici. Ad Aretusa Ciri affronta una serie di prove difficili, fino a mettersi nei guai con i cacciatori di taglie nilfgaardiani. La vera portata del potere di Ciri viene esplorata in dettaglio quando incontra un unicorno grazie al quale sblocca alcune abilità che le permettono di avere delle visioni sul suo futuro: vede così se stessa mentre devasta il Continente in una folle sete di vendetta.

Nel libro Il battesimo del fuoco, il terzo della saga, Ciri si unisce a un gruppo di fuorilegge e assume lo pseudonimo di Falka, sulla base delle sue visioni profetiche; continua a uccidere e a sentirsi perseguitata fino a quando i suoi compagni di viaggio non vengono brutalmente assassinati da Leo Bonhart, un famigerato cacciatore di taglie. Tutti continuano a inseguirla per impossessarsi dei suoi poteri ma, dopo aver combattuto contro chi le dà la caccia, Ciri si teletrasporta nel mondo degli elfi di Aen Elle, una storia che racconta a Sir Galahad ne La signora del lago, l'ultimo capitolo della saga.

Cosa sono gli Aen Elle e l'influenza dei videogiochi

È assai probabile, tuttavia, che la trama della serie non segua pedissequamente quella dei libri. Come pure è possibile che inglobi, invece, alcuni dettagli dai popolari videogiochi (La Caccia Selvaggia, per esempio, è un gruppo che i fan dei videogiochi conoscono molto bene, visto che sono protagonisti del videogioco The Witcher 3: Wild Hunt) oppure inserisca elementi completamente nuovi (lo è il demone Voleth Meir, un'entità creata appositamente per la serie e non presente né nei libri né nei videogiochi). Gli Aen Elle, di cui La Caccia Selvaggia è spettro in dimensioni diverse, nei libri sono sconvolti dall'idea che un umano possieda il Sangue Ancestrale e sperano di far unire Ciri con un re elfo, così che i due possano avere un figlio con sangue puro. In questo modo potrebbero ripristinare il loro potere e rivendicare ancora una volta in controllo della Porta dei Mondi. Nella serie la storia di Ciri potrebbe essere molto più complicata. Non ci resta che attendere visto che la teza stagione di The Witcher è stata già confermata da Netflix (qualche informazione in più, comunque, potremmo averla anche già dalla serie prequel The Witcher: Blood Origin che arriverà nei prossimi mesi su Netflix).