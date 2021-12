The Witcher 2 parte forte: La seconda stagione registra un nuovo record di visualizzazioni streaming

News Serie TV

I nuovi episodi della serie con Henry Cavill hanno totalizzato 142 milioni di ore di visione in soli tre giorni.

C'era da aspettarselo: dopo due anni di attesa, la seconda stagione di The Witcher è balzata immediatamente in cima alla Top 10 globale di Netflix delle serie tv in lingua inglese più viste sul servizio dal 13 al 19 dicembre. Lo streamer ha fatto sapere che la stagione 2 della serie fantasy ha totalizzato il numero record di 142 milioni di ore di visualizzazione in streaming, e lo ha fatto in soli 3 giorni.

I numeri di The Witcher 2

L'uscita della seconda stagione ha fatto bene anche alla prima, attualmente al secondo posto della classifica con 49 milioni di ore visualizzate, che gli utenti avranno rivisto per prepararsi alla visione dei nuovi episodi. Questo già ottimo risultato non potrà che migliorarsi nelle prossime settimane e chissà che non superi, dopo i primi 28 giorni dall'uscita della seconda stagione, le 541 milioni di ore totalizzate dalla prima stagione (attualmente al terzo posto nella Top 10 delle serie tv in lingua inglese più viste su Netflix dopo Bridgerton 1 e Stranger Things 3).

La seconda stagione di The Witcher segue Geralt di Rivia (Henry Cavill) che, convinto che Yennefer (Anya Chalotra) sia morta nella raccapricciante battaglia di Sodden, cerca di portare la principessa Cirilla (Freya Allan) nel posto più sicuro che conosce, la casa della sua infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che è dentro di lei. Accolto abbastanza positivamente dal pubblico, questo secondo ciclo di episodi segna una sorta di momento di passaggio tra la prima stagione (considerata da molti confusionaria) e la terza stagione (ricordiamo che The Witcher è stata già rinnovata) che la showrunner Lauren S. Hissrich ha promesso sarà ancora più spettacolare. Ma il mondo di The Witcher è in continua espansione: nel 2022 arriverà anche lo spin-off prequel The Witcher: Blood Origin del quale è stato da poco svelato il primo trailer.