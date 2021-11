The Witcher 2: Geralt combatte contro un nuovo terrificante mostro in una clip della stagione 2

News Serie TV

Il personaggio di Henry Cavill affronta una creatura mai vista prima, il Miriapode, in un video inedito diffuso su Twitter.

Se pensavate che la Kikimora e la Strige visti nella prima stagione di The Witcher fossero già abbastanza inquietanti, aspettate di vedere i nuovi mostri che conosceremo nella seconda stagione e contro cui sarà impegnato il cacciatore Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. In attesa dell'uscita dei nuovi episodi, attesi su Netflix per il 17 dicembre, sulle pagine social della serie è apparsa una clip che anticipa un combattimento tra Geralt e un mostro mai visto prima chiamato Miriapode. Guardatela qui sotto.

New monsters await. Are you ready? ⚔️



Meet. The. Myriapod. #TheWitcher Season 2. December 17. pic.twitter.com/vgpbjGxIpL — The Witcher (@witchernetflix) November 25, 2021

The Witcher 2: Le anticipazioni della seconda stagione

The Witcher, basata sull’omonima saga bestseller di Andrzej Sapkowski, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, nella seconda stagione Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Tutto sul Miriapode, un nuovo mostro di The Witcher

I miriapodi sono creature che assomigliano a millepiedi giganti. Sono stati introdotti per la prima volta nel libro La spada del destino di Sapkowski. In questo racconto Geralt incontra Ciri per la prima volta nella foresta di Brokilon e la salva quando viene attaccata da un Miriapode. Nella prima stagione non avevamo visto questa scena ma, evidentemente, la troveremo nella seconda stagione (pare nell'episodio 3). Nei nuovi episodi, infatti, molti più pericoli si presenteranno di fronte a Ciri e Geralt, che dovranno percorrere la pericolosa strada nota come "Witchers Trail", un percorso popolato da maghi e sacerdoti che considerano i witcher abomini e cercano di ucciderli a tutti i costi.