The Wilds rinnovata per una seconda stagione a Prime Video

Il singolare teen drama ambientato su un'isola deserta tornerà sulla piattaforma di video in streaming di Amazon con nuovi episodi.

Il surreale "pigiama party distopico" di cui sono protagoniste le ragazze di The Wilds avrà un seguito! Prime Video ha appena rinnovato per una seconda stagione la nuova serie tv che ha raccontato la storia di un gruppo di adolescenti finite - non certo per caso - su un'isola deserta dopo un incidente aereo. L'annuncio del rinnovo è stato dato dalle stesse protagoniste tramite un video postato sulla pagina Instagram ufficiale della serie.

The Wilds: La trama e il cast

Creata da Sarah Streicher e disponibile sulla piattaforma di video in streaming di Amazon dallo scorso 11 dicembre, The Wilds segue un un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un’isola deserta. Tra scontri e momenti difficili, le naufraghe si ritrovano a litigare ma anche a stringere forti legami mentre scoprono segreti e affrontano i traumi che si sono lasciate alle spalle e a cui sono tutte sopravvissute. Fin dal primo episodio, però, si capisce che le ragazze non sono finite su quell'isola per caso. Il cast è un mix di volti noti ed emergenti tra cui la veterana del piccolo schermo Rachel Griffiths (Brothers & Sisters), Sophia Ali, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan e Troy Winbush.

The Wilds 2 ci sarà: Le anticipazioni della seconda stagione

Ogni episodio di The Wilds ha aggiunto un tassello importante al racconto che si è dimostrato un inedito affresco dei drammi adolescenziali portati per la prima volta in un contesto ben diverso da quello dei banchi di scuola. Fino al finale, piuttosto aperto, che ha lasciato numerose questioni irrisolte facendo inevitabilmente crescere negli spettatori il desiderio di saperne di più. Fortunatamente il pubblico è stato prontamente accontentato. Ma c'è di più. Sembra che le autrici abbiano già in mente una continuazione. Intervistate da Collider, le sceneggiatrici si erano dette molto felici per come il pubblico aveva accolto la serie. "Nella prima stagione abbiamo costruito le basi e ora siamo disponibili ad andare avanti", aveva detto la showrunner Amy B. Harris. Pare, inoltre, che le due abbiano le idee chiare su come dovrebbero finire le storie di ciascun personaggio. "Abbiamo già in mente quale sarà il destino di ogni ragazza. E questo è importante perché ci permette di non andare fuori il percorso che abbiamo tracciato. È stato davvero divertente decidere già come cambierà e dove finirà ciascuna di loro dopo questa esperienza", aveva aggiunto Streicher.