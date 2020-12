The Wilds: Le produttrici e il cast parlano di Gretchen e del suo esperimento nella nuova serie tv di Prime Video

News Serie TV

Infiamma il dibattito sul vero significato delle terribili esperienze vissute dalle protagoniste di The Wilds nel primo, inconsueto teen drama del servizio streaming.

Soprattutto in tv, nulla succede per caso e il pubblico di The Wilds, la nuova serie di Prime Video incentrata su un gruppo di adolescenti precipitate su un'isola deserta, lo sa bene. Quello che poteva essere un "semplice" teen drama, il racconto talvolta duro dei problemi che affliggono i ragazzi di oggi, si è trasformato velocemente in un intrigante mistero in cui sin dal principio ci è stato rivelato che dietro lo schianto dell'areo che trasportava le protagoniste non c'è una terribile casualità ma Gretchen Klein, l'enigmatico personaggio interpretato da Rachel Griffiths.

Se nel vostro caso la visione non è andata molto oltre il primo episodio, questo è il punto in cui sarebbe meglio fermarsi per non rovinarsi la sorpresa. In caso contrario, della prima stagione di The Wilds avrete capito che Gretchen è l'unica responsabile di quello che si è delineato come uno strano esperimento. Tuttavia, nonostante le cose orribili che accadono sull'isola, Gretchen non ha cambiato i suoi sentimenti al riguardo. Dunque, perché ha agito in quel modo? Qualche spiegazione in più arriva dalle dichiarazioni che l'ideatrice Sarah Streicher, la showrunner Amy B. Harris e Griffiths hanno rilasciato a TV Insider.

Lo scioccante segreto di Nora

I vari colpi di scena di The Wilds ci hanno rivelato, tra le altre cose, che Gretchen aveva due talpe sull'isola: Jeanette, morta subito dopo l'incidente, e Nora, messa in seria difficoltà dall'evolversi della situazione. La sua interprete, Helena Howard, ha spiegato che Nora "ha accettato di fare l'esperimento sociale per sua sorella, unicamente perché voleva che Rachel smettesse di punirsi e vedesse il suo vero potenziale. Non sapeva però che qualcuno si sarebbe fatto male... Più Nora va a fondo, più realizza che c'è molto da sacrificare e che non è il tipo di persona che farebbe del male a qualcuno, anche se è ciò che si rende conto di dover fare". Ciò include mettere Leah (Sarah Pidgeon) in una fossa quando si avvicina troppo alla verità.

Sul perché sia stata scelta Leah, facendole scoprire non solo il segreto di Nora ma anche quella stanza con i monitor puntati sull'altra isola, Streicher ha spiegato che lei "ha l'immaginazione più attiva". E sebbene questo la aiuti da un punto di vista più letterario e creativo, "il problema è che una mente iperattiva può generare molta paranoia. È lei ad avere l'antenna più in alto".

Le motivazioni di Gretchen

Il punto di vista di Gretchen in tutta la vicenda l'ha spiegato Harris. "Sente ancora di aver fatto una cosa buona, che è 'Immagina un mondo in cui le donne siano forti e vivano con le proprie forze'", ha detto. "Nella testa di Gretchen, sta aiutando queste ragazze a capire il loro valore e realizzare il loro potenziale". Griffiths ha aggiunto: "Crede che queste ragazze possano trovare quel coraggio, quella capacità di rialzarsi, di uscire dalle trappole e dagli angoli bui dell'adolescenza femminile in cui la società, i social network, le circostanze personali e i ruoli di genere con cui sono cresciute le hanno messe. Mi sento come se stia offrendo loro la libertà di 'essere'. Non sono sicura che abbia l'intuizione psicologica per capire davvero se alcuni di questi personaggi possano essere troppo fragili per quella sfida".

Griffiths insiste tuttavia sul fatto che Gretchen non è il cattivo della storia. "È una persona complicata che crede di avere le risposte a qualcosa", ha spiegato. Quindi, tutto ciò ha a che fare più con la sua "paura narcisistica che forse non ha ragione", rispetto a quello che abbiamo visto accadere alle ragazze. "È straordinariamente abile nel realizzare le cose che si mette in testa. La sfida più grande per lei è quando la realtà non corrisponde ai risultati che si aspetta. Quei momenti sono davvero spaventosi per lei".