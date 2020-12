The Wilds: 5 motivi per appassionarsi alla nuova serie di Prime Video

News Serie TV

Su Prime Video il teen drama che non ti aspetti, che parla dei problemi dei ragazzi di oggi intrecciando le loro storie al mistero del perché siano finiti su un'isola deserta.

Per Prime Video prima scampagnata tutt'altro che rilassata nel campo minato delle turbe adolescenziali, The Wilds si è affermata velocemente come una delle novità più interessanti di fine anno. Disponibile in streaming con i 10 episodi della prima stagione, la serie creata da Sarah Streicher (Daredevil) non è il teen drama che ti aspetteresti. Affronta tutti quei patimenti che affliggono la maggior parte degli adolescenti, e anche molti di quei traumi che sfortunatamente questi si trovano talvolta a sperimentare sulla propria pelle nonostante la giovane età, ma lo fa in un modo nuovo, per certi versi insolito. Un mix di generi intrigante e anche scioccante che sta piacendo e sta alimentando un dibattito importante sui social network e in giro per la rete. Se il trailer ufficiale della serie e la gratuità del primo episodio non sono bastati a convincervi e siete in cerca di qualche altro valido motivo per interessarvi a questa storia, qui ve ne proponiamo alcuni.

The Wilds: Gli aspetti più interessanti della nuova serie di Prime Video

Nessun adolescente è un'isola

Difficile immaginare una storia adolescenziale che non abbia tra le proprie ambientazioni il liceo e l'ambito familiare. Sebbene in The Wilds li ritroviamo entrambi, così come sono ben presenti altri canoni del genere, la serie ha il pregio di scaraventare i suoi personaggi in un contesto a loro totalmente estraneo. Questa è la storia di un gruppo di ragazze che, in viaggio verso un ritiro spirituale alle Hawaii, precipitano su un'isola deserta con l'areo privato che le sta trasportando. In aggiunta alle difficoltà oggettive di una simile situazione, le protagoniste si ritrovano da sole a migliaia di miglia di distanza dalle loro vite e dai loro problemi. Ciascuna ha una terribile esperienza che preferirebbe dimenticare o un segreto da nascondere. Sopravvissute ancora prima di arrivare sull'isola, le naufraghe comprendono che per salvarsi, in tutti i sensi, dovranno aprirsi le une alle altre e conoscersi. Ma non tutte stanno dicendo tutta la verità...

The Wilds: Primo Trailer: The Wilds: Primo Trailer Italiano della serie Amazon - HD

Una serie inclusiva

Le donne sono le protagoniste assolute di The Wilds. I profili che la serie porta sullo schermo sono tutti molto interessanti e riconoscibili. Attraverso le storie di Leah, Rachel, Nora, Fatin, Shelby e delle altre ragazze, lo show affronta il tema dei disordini alimentari, dell'accettazione sociale, della sessualità, dell'identità di genere, delle relazioni disfunzionali, delle pressioni familiari ecc. E lo fa con un cast eterogeneo - nelle etnie, nelle fisicità e nelle personalità. Il fine ultimo è sottolineare l'importanza di sentirsi a proprio agio nella propria pelle, mentre si cresce e si cerca il proprio posto nel mondo e le persone con cui condividerlo. La serie parla quindi agli adolescenti, dicendo loro "so quanto stia diventando sempre più difficile trovare tutto questo, poiché argomenti come l'immagine, la sessualità, l'identità e la religione dominano il tuo mondo, insieme all'aspettativa di essere perfetti".

Sostenersi a vicenda

Una storia al femminile raccontata da talenti che le donne hanno dimostrato di conoscerle bene. Il team di sceneggiatori di The Wilds, composto quasi unicamente da donne, è guidato, nel ruolo di showrunner, da Amy B. Harris. Un nome che dovrebbe suonarvi familiare. Si tratta della sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Sex and the City, la serie più femminile di tutte, della quale la presidente di ABC Studios Jonnie Davis una volta disse: "Ci sono pochissimi sceneggiatori capaci di catturare la voce delle donne come fa Amy". Una garanzia in più dell'autenticità e complessità di questi personaggi, ai quali viene affidato il compito di trasmettere un messaggio importante: sostenersi, non chiudersi in se stessi, anche e soprattutto nelle avversità. E qui il richiamo anche alla situazione mondiale è evidente.

Misteri e colpi di scena

In The Wilds si scopre piuttosto velocemente che le naufraghe non sono state le sfortunate vittime di una terribile casualità, semmai di uno strano esperimento sociale. Dietro l'incidente c'è una figura tanto enigmatica quanto affascinante, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Rachel Griffiths (Six Feet Under), che da una sorta di laboratorio segue gli avvenimenti sull'isola. La sua volontà, non chiaramente espressa, è incoraggiare queste giovani donne a vedere il proprio potenziale, a riconoscersi come individui forti della società, capaci di andare avanti con le proprie forze. Ovviamente, le cose non vanno come immaginato da Gretchen. La serie è ricca di colpi di scena, dualità, svolte che ne riscrivono le dinamiche, espresse attraverso diversi piani temporali. Non solo la vita sull'isola, anche prima dell'incidente e dopo il "ritorno alla normalità", instillando il dubbio su chi abbia fatto cosa e cosa sia realmente accaduto.

Non solo per ragazze coraggiose

Il pubblico adolescente e femminile sono sicuramente i target di riferimento di The Wilds, ma non considerate questa una storia capace di interessare solo loro. La serie parla anche agli adulti, ai genitori in particolare, che attraverso queste storie potranno campire un po' meglio i propri figli e quanto le pressioni e le altre problematiche con cui questi combattono a scuola e nella vita di tutti i giorni possano portare a situazioni infelici che vanno scongiurate. Anche in parte thriller, in parte survival e in parte cospirativa, The Wilds può piacere davvero a tutti. A quelli che amano arrovellarsi il cervello, farsi sorprendere da svolte narrative non scontate, che scelgono di guardare un teen drama anche a trent'anni.