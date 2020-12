The Wilds 2: Cosa accadrà nella seconda stagione della serie di Prime Video? Tutti i misteri rimasti irrisolti (SPOILER)

News Serie TV

Tant domande, un cliffhanger da togliere il fiato e personaggi che hanno ancora molto da raccontare: la prima serie teen di Prime Video ha incuriosito gli spettatori che ora non vedono l'ora di guardare i nuovi episodi. Attenzione agli SPOILER.

I dieci episodi della prima stagione di The Wilds, la nuova serie di Prime Video che racconta la storia di un gruppo di ragazze finite su un'isola deserta dopo un incidente aereo, sono un crescendo di colpi di scena e interessanti rivelazioni. Come saprà bene chi si è appassionato alle vicende delle giovani protagoniste, tutte diverse eppure accomunate dai vari problemi che si sono lasciate alle spalle sulla terraferma, ogni episodio ha aggiunto un tassello importante al racconto, un inedito affresco dei drammi adolescenziali portati per la prima volta in un contesto ben diverso da quello dei banchi di scuola. Fino al finale, che ha lasciato numerose questioni irrisolte facendo inevitabilmente crescere negli spettatori il desiderio di saperne di più. Fortunatamente Prime Video ha prontamente rinnovato la serie per una seconda stagione assicurando una continuazione alle storie di Leah, Dot, Shelby e tutte le altre. Ma quali sono i misteri rimasti in sospeso e quali le domande a cui i nuovi episodi dovranno rispondere? Naturalmente andate avanti con la lettura soltanto se avete visto l'intera prima stagione di The Wilds o se non temete gli spoiler.

The Wilds: Le risposte che vorremmo trovare nella seconda stagione

Dopo aver avuto molto presto la conferma che le protagoniste non sono finite sull'isola per caso, la prima stagione di The Wilds si conclude con una scioccante rivelazione: le ragazze non sono sole su quell'isola. Leah (Sarah Pidgeon) scopre una sala di controllo segreta da cui si dirigono non solo le operazioni di Dawn of Eve, la controversa organizzazione dietro all'esperimento nel quale sono state coinvolte le protagoniste, ma anche quelle di Twilight of Adam, l'organizzazione che invece starebbe organizzando lo stesso esperimento con dei ragazzi. Quindi, se esiste un gruppo di controllo composto da ragazzi, potrebbero esserci più gruppi che inconsapevolmente prendono parte a questo singolare test? Ma questo cliffhanger è solo la punta di un iceberg che, potenzialmente, potrebbe nascondere moltissime altre rivelazioni.

Dove si trovano Nora e Martha?

Grazie ai flashforward sappiamo che Leah, Rachel, Dot, Fatin, Toni e Shelby hanno sicuramente lasciato l'isola e si trovano nel bunker segreto post-salvataggio dove vengono interrogate singolarmente. Ma che ne è stato invece di Nora (Helena Howard) e Martha (Jenna Clause)? Durante l'interrogatorio a Rachel, gli agenti chiedono alla ragazza se vuole parlare di ciò che è successo con sua sorella Nora ma non di ciò che le è successo. Dopo aver scoperto che anche quest'ultima era una sorta di spia in incognito nell'esperimento, non sappiamo che fine abbia fatto. Probabilmente è tenuta in custodia lontano dalle altre ragazze. Le cose sono più complicate per Martha che a questo punto potrebbe essere morta. Nell'episodio a lei dedicato, infatti, vediamo che l'agente Young guarda i suoi effetti personali rimasti prima di raccomandare a Gretchen di spedire ai genitori della ragazza un assegno consistente. Anche in questo caso, comunque, si possono fare solo supposizioni.

Cosa è successo a Rachel e Shelby?

Nel bunker ritroviamo Rachel (Reign Edwards) senza una mano ma non ci viene detto quale sia stata la causa effettiva. Nell'ultimo episodio vediamo la ragazza che sta per essere attaccata da uno squalo quindi forse tutto deriva da questo incidente. Il fatto che la ferita sia ormai guarita quando Rachel è nel bunker, tuttavia, ci fa pensare che debba essere passato abbastanza tempo dal momento in cui perde la mano e quello del salvataggio. Allo stesso modo, non sappiamo cosa abbia sconvolto Shelby tanto da renderla calva, zoppa e piuttosto alterata quando parla con gli agenti.

Che ruolo ha svolto Dot?

Infine: cosa sa davvero Dot (Shannon Berry) dell'intera situazione? Conosciamo gran parte della storia di Dot ma non si capisce come lei si sia convinta a partire per il famoso ritiro femminile (fittizio) alle Hawaii. A un certo punto sembra quasi che lei sia in qualche modo consapevole dell'esperimento di Gretchen ma poi ci viene svelato che la seconda "spia" è Nora. Di certo Dot è stata scelta da Gretchen per un motivo ben preciso (sa sopravvivere nella natura e ha spirito di iniziativa). Ma è tutto qui? Tutto fa pensare che il suo contributo sia stato ben più importante.

La linea temporale e le relazioni tra i personaggi

Il mistero più grande, però, riguarda come le protagoniste siano riuscite a lasciare l'isola e quanto tempo sia effettivamente trascorso dal loro "salvataggio". Non ci viene spiegato in che modo le ragazze arrivino nel bunker dove poi vengono interrogate e, soprattutto, quanto tempo sia trascorso dal giorno 23 (questo il titolo del decimo episodio) al momento degli interrogatori. La fase del bunker potrebbe essere semplicemente uno degli step dell'esperimento stesso ma anche questo non è chiaro. La seconda stagione potrebbe essere incentrata sul racconto dei restanti giorni trascorsi sull'isola e potrebbe fare luce su questo e altri particolari. Tra gli aspetti più interessanti, poi, ci sono le relazioni che si instaurano tra le ragazze. Molte di queste vengono solo accennate (come quella tra Shelby e Toni) e meriteranno decisamente un approfondimento.