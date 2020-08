The Wheel of Time di Amazon Prime Video arruola Sophie Okonedo, Kae Alexander e altri tre attori

News Serie TV

Nel cast della serie fantasy ci sono anche Rosamund Pike e Daniel Henney.

Cinque nuovi attori si uniscono al cast della serie fantasy di Amazon Prime Video The Wheel of Time, adattamento della popolare saga letteraria di Robert Jordan La Ruota del Tempo. Si tratta di Sophie Okonedo, Kae Alexander, Kate Fleetwood, Peter Franzen e Clare Perkins. I nuovi interpreti raggiungono i già annunciati protagonisti Rosamund Pike e Daniel Henney.

The Wheel of Time: La trama della nuova serie fantasy di Amazon Prime Video

Adattata da Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.) e ambientata in un mondo epico in cui la magia esiste e può essere utilizzata solo dalle donne, The Wheel of Time segue Moiraine (Pike), il membro di un'organizzazione di sole donne molto influente chiamata Aes Sedai, arrivare in una piccola città e da qui intraprendere un viaggio pericoloso attraverso il mondo insieme con cinque ragazzi e ragazze, uno dei quali è stato profetizzato essere il Drago Rinato, colui che salverà o distruggerà l'umanità.

Il ruoli dei nuovi arrivati e il resto del cast

Okonedo (che vedremo presto nella serie Netflix di Ryan Murphy Ratched) sarà la leggendaria Amyrlin Seat Siuan Sanche mentre Alexander (vista ne Il Trono di Spade nei panni di uno dei Figli della Foresta) sarà Min Farshaw. A Kate Fleetwood, Peter Franzen e Clare Perkins sono stati invece affidati rispettivamente i ruoli ricorrenti di Liandrin Guirale, Stepin e Kerene Nagashi. Gli attori raggiungono gli altri membri del cast già annunciati Madeleine Madden (Picnic at Hanging Rock), Marcus Rutherford, Barney Harris (Clique), Zoë Robins (Shannara) e Josha Stradowski, scelti per i ruoli di Egwene al'Vere, Perrin Aybara, Mat Cauthon, Nynaeve al'Meara e Rand al'Thor rispettivamente.

