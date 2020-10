The Walking Dead: World Beyond, giovani e adulti a confronto nelle nostre interviste

News Serie TV

In occasione della partenza dello spin-off The Walking Dead World Beyond su Amazon Prime Video, abbiamo parlato con due giovanissimi interpreti, Aliyah Royale e Hal Cumpston, e due coprotagonisti più adulti, Nico Tortorella e Annet Mahendru.

Alla sua partenza su Amazon Prime Video in Italia, lo spin-off The Walking Dead World Beyond è una deviazione dal franchise principale, in chiave decisamente teen, anche se non mancano naturalmente personaggi adulti importanti nello svolgersi delle previste sole due stagioni, progettate da Scott M. Gimple e Matthew Negrete. Abbiamo avuto modo di parlare con la giovanissima protagonista Aliyah Royale (Iris), con il coetaneo Hal Cumpston (Silas) e con il duetto formato da Nico Tortorella e Annet Mahendru (Felix e Huck), interpreti di due adulti responsabili della comunità in cui vivono i protagonisti. Senza spoiler, vi forniamo solo a grandi linee le premesse della stagione: l'adolescente Iris si fa carico di una piccola comunità protetta da un muro, circondata ovviamente da vaganti, in rotta con sua sorella ribelle Hope. Il babbo è andato via senza fare ritorno, perché le sue competenze erano richieste dalla fantomatica, lontana Civil Republic Military. Un evento spingerà entrambe a mettersi in viaggio e lasciarsi alle spalle le sicurezze, in compagnia di due coetanei. Decideranno di raggiungerli e proteggerli due adulti, abili con armi e con la gestione pratica dell'esistenza, appunto Felix e Huck. Guarda The Walking Dead: World Beyond su Amazon Prime Video

Per chi arriva dalla serie madre The Walking Dead, quali sono le differenze con questo The Walking Dead: World Beyond? Per Nico, i ragazzi che nella storia abbandonano la propria comunità protetta vedono per la prima volta la "bigger picture", cioè hanno la visione d'insieme di come sia diventato il mondo intero dopo l'Apocalisse, che nella cronologia di questa serie è avvenuta nove anni prima. Tramite loro, vediamo finalmente "tutto": è un percorso di scoperta che viviamo in parallelo con i giovani che non sono mai usciti. Secondo Aliyah, c'è l'elemento comune del viaggio in un mondo sconosciuto, però "la prospettiva è diversa: c'è più vita, i ragazzi non vogliono sopravvivere, vogliono vivere". Come aggiunge Hal, l'esplorazione è un elemento chiave, qui ancora più importante, e World Beyond per lui è proprio "off the books": quello che si vede non è nei fumetti di Kirkman, nè nella famosa serie ammiraglia.



The Walking Dead: World Beyond - Trailer Italiano: The Walking Dead: World Beyond - Il Trailer italiano Ufficiale della Serie Amazon - HD

Chi conosce il mondo di Walking Dead, sa che zombi e apocalisse sono soltanto meccanismi che evidenziano i temi morali. World Beyond non fa eccezione. Un tema cardine per Aliyah è la ricerca della propria identità: "Chi sei e cosa vogliono invece che tu sia? All'inizio Iris accetta di fare tutto quello che le propongono". Questa difficoltà nella scelta è per Hal è alla base dell'arco narrativo dei protagonisti: "Passi da teenager ad adulto, è un progresso comunque a chiunque." I dilemmi da affrontare pongono domande sulla propria moralità. E' d'accordo Nico: "Hai la responsabilità di trovare una bussola morale e comportarti in modo coerente una volta che l'hai trovata" e nel processo, come aggiunge Annet, "devi capire come fare parte del tutto", della comunità che ti circonda. "La trasformazione sta nell'espandere i punti di vista".

Descrivendo i propri personaggi, gli attori confermano come queste regole valgano per ognuno di loro. La dura Huck di Annet per esempio è entusiasta proprio della trasformazione: "Lei vuole essere parte di qualcosa di più grande, vuole ricostruire l'umanità, ha trovato la speranza". Il Felix di Nico è ancora più sfaccettato in questa metamorfosi: "E' un tuttofare, gestisce la sicurezza della comunità, ma abbandona il suo personaggio e quindi il suo ruolo andando avanti". Felix è omosessuale ed è stato respinto dalla sua famiglia persino durante l'Apocalisse: gli chiediamo quale possa essere la chiave per non precipitare nella stessa tristezza, qui nel mondo reale, fuori dalla fiction. "Quando Dio fa parte della conversazione, le cose si fanno confuse. Siamo programmati a considerare sbagliato tutto ciò che è diverso. Ma per me la cosa più importante, la chiave, è il perdono".

Chiediamo a Hal quanto sia stato difficile costruire questa progressione in un personaggio introverso, silenzioso, giudicato dalla comunità "quello strano". "Era diverso dagli altri personaggi, tutti decisi, ed ero preoccupato di fare da tappezzeria. L'ho basato sugli introversi che conosco, ma speriamo che non si riconoscano!"

Aliyah ha trovato conforto nel legame con gli sceneggiatori: "Ci hanno dato questi personaggi, potevamo giocarci, abbiamo costruito il rapporto tra di noi con l'improvvisazione durante le prove." Sul set comunque non c'è stato troppo spazio per l'improvvisazione, anche se tutta la troupe era pronta a ricevere suggerimenti dal cast, per adattare meglio ai personaggi alcune battute o situazioni. Aiuti fondamentali per Aliyah, che candidamente ammette: "Io ho paura degli zombi! Mi è toccato studiare serie e fumetti quando ho saputo di essere stata presa!" Nico scherzando si dice tranquillo, perché a nove anni dall'Apocalisse, gli sembra che gli zombi almeno si muovano più lentamente...

Difficile, a parte gli scherzi, immaginare tensioni durante la produzione. Secondo Annet, l'atmosfera che si respira nella lavorazione non potrebbe essere più lontana da quella delle storie che vi si raccontano: "Io non ho mai lavorato così prima d'ora. Qui è come stare in famiglia, e su un set enorme!"