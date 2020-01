The Walking Dead: Lo spin-off World Beyond durerà solo due stagioni

News Serie TV

Il nuovo zombie drama debutterà in Italia su Amazon Prime Video in primavera.

Con The Walking Dead in onda da dieci anni, le medie d'ascolto passate dai 17,2 milioni di spettatori del 2014 ai 3 milioni dello scorso autunno, e chi ha resistito sempre più disorientato sulle sorti della storia dopo i numerosi addii nel cast e il recente rinnovo per un ulteriore ciclo di episodi, la rete americana AMC ha ritenuto opportuno adottare un approccio differente con The Walking Dead: World Beyond, nuovo spin-off ambientato nell'universo narrativo dello zombie drama.

Attesa negli Stati Uniti per il 12 aprile (in Italia in streaming su Amazon Prime Video in primavera), la nuova serie ha una deadline ben delineata. La presidente di AMC Sarah Barnett ha rivelato infatti al TCA press tour invernale che lo spin-off (il secondo dopo Fear The Walking Dead) non seguirà le orme dei suoi predecessori, "nella sostanza e nella forma", aggiungendo: "World Beyond è una serie di due stagioni che racconterà una storia molto specifica e distinta". In altre parole, una storia che stavolta non andrà per le lunghe, evidentemente un motivo in più per risultare interessante agli occhi del pubblico.

World Beyond: La storia, il cast e il trailer

Co-ideata dall'ex showrunner di The Walking Dead Scott M. Gimple, World Beyond si concentra sulla prima generazione cresciuta nel mezzo dell'apocalisse. In Nebraska, due giovani eroine interpretate da Alexa Mansour (The Resident) e Aliyah Royale (The Red Line) lasciano la sicurezza del loro rifugio e si confrontano coraggiosamente con i pericoli - noti e sconosciuti, viventi e non-morti - del mondo esterno mentre perseguono una missione importante. Seguite da coloro che desiderano proteggerle e inseguite da chi vorrebbe invece distruggerle, le protagoniste danno vita a una storia di crescita e cambiamento che si anima su un terreno pericoloso, sfidando tutto ciò che conoscono del mondo, di se stesse e degli altri.

Il resto del cast include tra gli altri Annet Mahendru (The Americans), Nico Tortorella (Younger) e la vincitrice dell'Emmy Julia Ormond (Temple Grandin) nei panni di Elizabeth, la leader della CMR, la misteriosa organizzazione che ha in mano Rick Grimes e conta tra i suoi membri la Isabelle di Fear the Walking Dead.