The Unlikely Murderer: da oggi in streaming su Netflix la miniserie sull'omicidio di Olof Palme - Guarda il trailer

Una miniserie svedese in cinque puntate racconta una storia poco nota: quella per la quale il vero assassino del Premier svedese, ucciso nel 1986, sarebbe ancora a piede libero, e potrebbe essere un uomo che si propose alla polizia come testimone oculare.

Trentacinque anni fa, il 28 febbraio del 1986, il Primo Ministro svedese Olof Palme venne ucciso da un colpo di pistola mentre passeggiava al centro di Stoccolma, appena uscito da un cinema assieme alla moglie Lisbeth. Due anni dopo un pregiudicato di nome Christer Petterson venne condannato per omicidio, ma venne successivamente prosciolto in appello. A tutt'oggi, per l'omicidio di Palme non esiste un colpevole ufficiale, e il caso è considerato insoluto.

Esistono però diverse teorie riguardo l'omicidio e il nome dell'assassino, una delle quali, la più accreditata, indica come colpevole un anonimo grafico di nome Stig Engström.

Convinto della colpevolezza di Engström è ad esempio il procuratore Krister Petterson, che nel 2020 aveva comunicato il risultato di una serie di indagini che avevano preso le mosse da una serie di articoli e un libro pubblicati due anni prima dal giornalista investigativo Thomas Petterson: indagini che però non hanno avuto un seguito e una conclusione, anche perché, nel frattempo, Engström era morto suicida nel giugno del 2000.

La cosa incredibile di tutta questa vicenda è che Engström, ai tempi dell'omicidio di Palme, lavorando in un ufficio a pochi metri dal luogo dell'uccisione, era stato sentito come testimone dalla polizia, e addittura si era presentato lui stesso come il primo testimone oculare, il primo ad accorrere sul posto dopo lo sparo. Successivamente, la polizia lo considerò anche nel novero dei sospettati, per poi spostare le sue attenzioni altrove.

La storia dell'omicidio di Palme e di Stig Engström è ora raccontata da The Unlikely Murderer, una miniserie svedese in cinque puntate da oggi 5 novembre disponibile in streaming su Netflix, basata proprio sulla teoria della colpevolezza dell'uomo: la cosiddetta teoria dello Skandia Man (Skandia è il nome della compagnia assicurativa per cui lavorava Engström).

The Unlikely Murderer è stata scritta da Wilhelm Behrman e Niklas Rockström a partire dal libro di Petterson, ed è stata diretta da Charlotte Brändström e Simon Kaijser. Protagonista, nel ruolo di Stig Engström, un noto attore svedese (solitamente impegnato in ruoli comici) come Robert Gustafsson, noto in Italia soprattutto per il film Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, e al suo fianco ci sono anche Peter Viitanen (nel ruolo di Olof Palme), Eva Melander, Björn Bengtsson, Magnus Krepper, Joel Spira e Cilla Thorell.

The Unlikely Murderer: il trailer della miniserie svedese in streaming su Netflix





The Unlikely Murderer è una libera interpretazione di come Stig Engström, il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia, fortuna e la perplessità delle forze dell'ordine. Cosa sappiamo di Stig Engström? Com'è potuto sfuggire alla polizia che gli era alle calcagna? L'omicidio non era stato pianificato con cura, Engström ha fatto errori su errori fin dall'inizio e quasi nessuno ha creduto all'alibi che aveva fornito per la fatidica notte del 1986 a Stoccolma.