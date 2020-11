The Umbrella Academy rinnovata per la stagione 3

News Serie TV

La serie supereroistica tornerà in streaming su Netflix con 10 nuovi episodi.

Per quanto traumatiche a volte, le avventure della Umbrella Academy in giro per il tempo non sono finite. Netflix ha annunciato il rinnovo della serie supereroistica The Umbrella Academy, adattamento del fumetto omonimo di Gerard Way, per una terza stagione di 10 episodi, disponibile presumibilmente nel tardo 2021.

L'annuncio del ritorno sul set a Toronto di Tom Hopper, Ellen Page, Robert Sheehan e degli altri protagonisti della serie, previsto per febbraio, segue di tre mesi il debutto sul servizio di video in streaming del secondo ciclo di episodi, uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della scorsa estate. The Umbrella Academy è stata infatti la serie che ha inaugurato la nuova classifica settimanale Nielsen delle produzioni più viste in streaming, mantenendo il primo posto per due settimane dal 3 al 16 agosto.

The Umbrella Academy: Dove eravamo rimasti

La seconda stagione di The Umbrella Academy si è conclusa - attenzione alla anticipazioni - con il ritorno degli Hargreeves nel 2019 dopo aver fermato l'apocalisse nella Dallas degli anni '60. Tuttavia, questo ha portato alla creazione di una nuova linea temporale in cui Sir Reginald (Colm Feore) non è morto, è il fondatore della Sparrow Academy invece che della Umbrella Academy e, probabilmente la rivelazione più scioccante di tutte, Ben, il defunto Numero Sei, è vivo e vegeto.