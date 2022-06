The Umbrella Academy 4: La quarta stagione ci sarà? Ecco cosa sappiamo

News Serie TV

Le avventure dei fratelli Hargreeves continueranno su Netflix? Lo showrunner della serie Steve Blackman ci aggiorna sullo stato del rinnovo di The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy, la serie basata sull'amato fumetto creato da Gerard Way e Gabriel Bá, è tornata su Netflix con una terza stagione che è stata già accolta positivamente sia dalla critica che dai fan. I fratelli Hargreeves, supereroi disfunzionali che cercano di trovare il proprio posto nel mondo dopo un'infanzia di celebrità e dopo aver impedito non una bensì due Apocalissi, nei nuovi episodi si sono confrontati con i membri della Sparrow Academy, un'accademia che hanno trovato al posto della Umbrella quando sono riusciti a tornare nel presente dopo un viaggio negli anni '60. Per la prima volta, in questa terza stagione la serie è andata oltre le storie del fumetto creando trame indipendenti. Preoccupati per il futuro della serie, sono molti i fan che si chiedono se The Umbrella Academy tornerà con una quarta stagione. Ecco cosa sappiamo e le ultime dichiarazioni dello showrunner Steve Blackman.

The Umbrella Academy 4 ci sarà? Le dichiarazioni di Steve Blackman

Parlando con Scree Rant, Blackman si è detto ottimista, ha detto di avere già in mente la trama della quarta stagione (anche in una precedente occasione ha spiegato di essere costantemente in contatto con gli autori del fumetto per concordare insieme a loro i prossimi risvolti); ha fatto intendere, inoltre, di essere solo in attesa di un okay definitivo da parte di Netflix. "Tutto quello che posso dire è che so come sarà la stagione 4, ma non siamo ancora stati rinnovati. Incrociamo le dita, speriamo di esserlo, ma anche noi dovremo aspettare e vedere, proprio come tutti gli altri", ha dichiarato lo sceneggiatore.

I numeri di The Umbrella Academy

Il rinnovo non dovrebbe tardare ad arrivare (Netflix, probabilmente, attenderà i canonici 28 giorni dall'uscita per valutare le ore di visualizzazione dei nuovi episodi). Nonostante The Umbrella Academy sia assai lontana dal raggiungere i numeri di hit del servizio come Stranger Things o Bridgerton, resta comunque uno dei titoli più popolari presenti sulla piattaforma: la prima stagione aveva raggiunto 45 milioni di spettatori nel primo mese d'uscita, mentre la seconda 43 milioni. La serie, inoltre, è stata la sesta più vista sulla piattaforma nel 2020.