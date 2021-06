The Umbrella Academy 3: Svelati tutti i titoli degli episodi della terza stagione

News Serie TV

Li ha resi noti il co-creatore della serie Steve Blackman durante la Geeked Week di Netflix, l'evento virtuale organizzato per i fan.

La data di uscita della terza stagione di The Umbrella Academy, la serie basata sull'acclamato fumetto di Gerard Way, sembra ancora lontana, ma Netflix non vuole lasciare i fan dei fratelli Hargreeves a bocca asciutta per troppo tempo. Per questo, durante il panel dedicato alla serie organizzato nel corso della Geeked Week - l'evento virtuale che fino all'11 giugno accompagnerà gli appassionati alla scoperta di novità, annunci e molto altro sulle serie più amate di Netflix - il co-creatore di The Umbrella Academy Steve Blackman ha svelato i titoli dei 10 episodi della terza stagione.

The Umbrella Academy: I titoli dei 10 episodi della terza stagione

Ecco la lista completa con i titoli degli episodi che vedremo nella terza stagione. Naturalmente nascondono diversi riferimenti al fumetto da cui la serie è tratta, e i fan si sono già messi al lavoro per scovarli tutti.

Episodio 1: Meet the Family

Episodio 2: World’s Biggest Ball of Twine

Episodio 3: Pocket Full of Lightning

Episodio 4: Kugelblitz

Episodio 5: Kindest Cut

Episodio 6: Marigold

Episodio 7: Auf Wiedersehen

Episodio 8: Wedding at the End of the World

Episodio 9: Six Bells

Episodio 10: Oblivion

Il titolo del primo episodio era l'unico già noto. Meet the family, cioè "Conoscete la famiglia" fa pensare ovviamente che ci sarà un incontro tra i membri dell'Umbrella Academy e quelli della Sparrow Academy, il nuovo gruppo di supereroi che gli Hargreeves hanno trovato al loro posto una volta tornati nel 2019, nel finale della seconda stagione dopo il loro viaggio negli anni '60. Nell'annunciare i restanti titoli, Blackman ha fatto qualche commento che non è passato inosservato. Kugelblitz, per esempio, ha detto che è una parola esistente (infatti se si cerca su Google si scopre che descrive un buco nero formato dalle radiazioni). Marigold, invece, è un titolo che ai lettori dei fumetti dovrebbe suonare familiare: si tratta, infatti, di un riferimento alle sfere di energia che Sir Reginald Hargreeves ha utilizzato per creare i poteri dei fratelli. Auf Wiedersehen ("Arrivederci" in tedesco) potrebbe essere un episodio dedicato a Klaus. Il matrimonio al centro dell'episodio 8, invece, potrebbe essere quello di Allison. Il titolo Oblivion, invece, è un riferimento a Hotel Oblivion, che è anche il terzo volume dei fumetti. "Sarà inquietante ed è terrificante", ha avvertito Blackman. E non ne dubitiamo.

The Umbrella Academy: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

La seconda stagione di The Umbrella Academy si era conclusa con gli Hargreeves che avevano fermato l'apocalisse (di nuovo) ed erano tornati nel 2019, solo per scoprire che il loro ritorno aveva creato una nuova linea temporale in cui Sir Reginald non solo non era morto ma aveva creato anche una nuova accademia, la Sparrow Academy della quale faceva parte anche Ben, il fratello degli Hargreeves in precedenza morto. I membri della Umbrella Academy saranno dunque affiancati da quelli della Sparrow Academy, le new entry Justin Cornwell (Training Day) nel ruolo di Marcus, Britne Oldford (The Flash) come Fei, Jake Epstein (Designated Survivor) come Alphonso, Genesis Rodriguez (The Fugitive) nei panni di Sloane, Cazzie David (Eighty-Sixed) nel ruolo di Jayme e, infine, il Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale, noto anche semplicemente come Christopher. Le riprese della serie sono attualmente in corso in Canada ma è ancora difficile immaginare quando usciranno i nuovi episodi, forse entro la fine dell'anno o gli inizi del 2022.