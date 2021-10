The Umbrella Academy 3: Netflix festeggia il compleanno degli Hargreeves con un primo teaser

News Serie TV

La serie supereroistica tratta dall'acclamato fumetto di Gerard Way tornerà in streaming con i nuovi episodi nel 2022.

Netflix non poteva certo lasciarsi sfuggire un'occasione speciale come il compleanno degli eroi di The Umbrella Academy per aggiornare i fan sull'uscita della terza attesissima stagione. I fan della serie basata sul fumetto di Gerard Way sanno che proprio il 1° ottobre, infatti, sono nati i fratelli Hargreeves, reclutati dal padre adottivo Sir Reginald, e tutti gli altri ragazzi con abilità speciali di cui si fa cenno nella serie. Quindi questa data non è stata scelta a caso per svelare con un primo criptico teaser trailer che la terza stagione di The Umbrella Academy arriverà nel 2022.

The Umbrella Academy 3 esce nel 2022

Il teaser, che si trova solamente sulla pagina Netflix di The Umbrella Academy nella sezione dedicata ai trailer, conferma che la terza stagione uscirà il prossimo anno, ma non riporta una data precisa. Inoltre, Netflix ci fa sapere che una delle location dei nuovi episodi sarà l'Hotel Oblivion, un luogo inquietante apparso per la prima volta nel terzo volume dei fumetti (intitolato proprio The Umbrella Academy: Hotel Oblivion). I fan lo avevano già intuito quando lo scorso giugno il co-creatore della serie Steve Blackman aveva fatto sapere che il titolo del decimo episodio della terza stagione sarebbe stato proprio Oblivion.

The Umbrella Academy: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

La seconda stagione di The Umbrella Academy si era conclusa con gli Hargreeves che avevano fermato l'apocalisse (di nuovo) ed erano tornati nel 2019, solo per scoprire che il loro ritorno aveva creato una nuova linea temporale in cui Sir Reginald non solo non era morto ma aveva creato anche una nuova accademia, la Sparrow Academy della quale faceva parte anche Ben, il fratello degli Hargreeves in precedenza morto. I membri della Umbrella Academy saranno dunque affiancati da quelli della Sparrow Academy, le new entry Justin Cornwell (Training Day) nel ruolo di Marcus, Britne Oldford (The Flash) come Fei, Jake Epstein (Designated Survivor) come Alphonso, Genesis Rodriguez (The Fugitive) nei panni di Sloane, Cazzie David (Eighty-Sixed) nel ruolo di Jayme e, infine, il Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale, noto anche semplicemente come Christopher. Per l'occasione, sui social sono già apparsi i profili ufficiali della Sparrow Academy che ha come simbolo il già noto passero, l'uccellino che vediamo volare anche sull'ombrello nel teaser appena diffuso da Netflix.