The Umbrella Academy 2: Il nuovo poster nasconde alcuni indizi sulla seconda stagione

Nell'immagine promozionale diffusa da Netflix ci sono alcune anticipazioni sulla trama del secondo capitolo della serie in arrivo il 31 luglio in streaming.

Cresce l'attesa per la seconda stagione di The Umbrella Academy, la serie basata sui fumetti di Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá, in arrivo in streaming il prossimo 31 luglio. Come se la curiosità non fosse già alta, vista la lunga attesa per i nuovi episodi, Netflix ha diffuso un nuovo poster ufficiale nel quale sono nascoste diverse anticipazioni. Un occhio più attento, infatti, noterà che nel riflesso degli occhiali dei protagonisti si intravedono delle immagini che anticipano quello che accadrà nel nuovo ciclo di episodi.

The Umbrella Academy 2: Le anticipazioni nella locandina

La locandina riporta la tagline "Stessa strana famiglia. Nuovi strani problemi" e ritrae i sette eroi protagonisti della serie che nella prima stagione si sono uniti per risolvere il mistero attorno alla morte del loro padre, un miliardario che li ha adottati e addestrati per salvare il mondo. Guardando nel riflesso degli occhiali indossati dai personaggi nel poster, si può notare che nelle lenti di Diego (David Castañeda) è riflesso un bambino, in quelle di Alison (Emmy Raver-Lampman) una protesta, mentre sugli occhiali di Klaus (Robert Sheehan) si intravedono delle braccia e su quelli di Vanya (Ellen Page) una famiglia. Infine sugli occhiali di Luther (Tom Hopper) si vede una prima pagina di giornale con una dichiarazione di guerra.

La trama di The Umbrella Academy 2

Nella seconda stagione di The Umbrella Academy il salto nel tempo compiuto dai ragazzi nel finale della prima stagione ha sparpagliato i fratelli per tutta Dallas in un periodo di tre anni a partire dal 1960. Stando alla sinossi diffusa da Netflix, "Alcuni di loro sono rimasti bloccati nel passato per anni e si sono costruiti una nuova vita sicuri di essere gli unici sopravvissuti. Cinque è l'ultimo ad atterrare e si ritrova nel bel mezzo di un'apocalisse nucleare che (spoiler!) è il risultato dell'interruzione temporale causata dal gruppo (non sembra un déjà vu?). Ora i membri dell'Umbrella Academy devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato l'apocalisse, fermarla e tornare nel presente per bloccare l'altra apocalisse. Il tutto mentre sono braccati da un trio di spietati assassini svedesi".

