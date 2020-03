The Third Day: Jude Law nel trailer della nuova miniserie di Sky

News Serie TV

Questa volta la star di The New Pope sarà intrappolata su un'isola misteriosa.

Neanche il tempo di riprenderci dal finale di The New Pope che un'altra miniserie con Jude Law al centro dello schermo è pronta a fare il suo debutto su Sky. Come sappiamo, la piattaforma satellitare ha riunito le forze con l'americana HBO per portare in tv The Third Day, drama di 6 episodi nel quale l'attore nominato a due Oscar si ritrova intrappolato su un'isola misteriosa. In attesa della messa in onda oltreoceano dall'11 maggio, possiamo apprezzarne il primo trailer.

La trama di The Third Day

Scritta dall'ideatore di Utopia Dennis Kelly insieme con Felix Barrett, The Third Day segue Law nei panni di Sam, un uomo che attratto da un'isola al largo delle coste britanniche si ritrova catapultato nell'insolito mondo dei suoi abitanti. Isolato dalla terraferma, Sam comincia a essere travolto dai rituali dell'isola, finendo col fare i conti con un trauma del suo passato. Lui sarà il protagonista del segmento Estate, mentre un secondo, Inverno, si concentrerà su Helen (Naomie Harris, Moonlight), un'altra estranea giunta sull'isola in cerca di risposte. Ben presto, l'arrivo di Helen, un tipo alquanto volitivo, fa precipitare la situazione, scatenando una battaglia divisiva per il destino di questo misterioso luogo.

Il resto del cast

Sky ed HBO hanno messo insieme un cast stellare per The Third Day. In aggiunta a Law ed Harries, nella miniserie recitano la nominata all'Oscar e star di Chernobyl Emily Watson, l'attrice di Animali fantastici Katherine Waterston, il vincitore di due BAFTA e recente volto di The Outsider Paddy Considine, l'attore di Judy e Il ritorno di Mary Poppins John Dagleish e la Ciri di The Witcher Freya Allan.