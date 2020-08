The Third Day: Il trailer ufficiale della miniserie con Jude Law e Naomie Harris

News Serie TV

La miniserie andrà in onda in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Una delle novità da tenere assolutamente d'occhio per l'autunno, The Third Day, miniserie di Sky ed HBO con Jude Law e Naomie Harris protagonisti, torna a mostrarsi - questa volta con il trailer ufficiale - in attesa del debutto il 14 settembre (In Italia alcune settimane dopo su Sky Atlantic e NOW TV).

La trama e il cast di The Third Day

Scritta dall'ideatore di Utopia Dennis Kelly insieme con Felix Barrett, The Third Day segue Law nei panni di Sam, un uomo che attratto da un'isola al largo della costa britannica si ritrova catapultato nell'insolito mondo dei suoi abitanti. Isolato dalla terraferma, Sam comincia a essere travolto dai rituali dell'isola, finendo col fare i conti con un trauma del suo passato. Lui sarà il protagonista del segmento "Estate", mentre un secondo, "Inverno", si concentrerà su Helen (Harris), un'altra estranea giunta sull'isola in cerca di risposte. Ben presto, l'arrivo di Helen, una donna piuttosto volitiva, fa precipitare la situazione, scatenando una battaglia divisiva per il destino di questo misterioso luogo.

"La maggior parte delle persone ha paura del dolore, ma non sanno quanto possa essere piacevole" dice nella clip la Sig.ra Martin, uno dei residenti dell'isola interpretato da Emily Watson (Chernobyl). Con lei nella miniserie recitano anche l'attrice di Animali fantastici Katherine Waterston, il vincitore di due BAFTA e recente volto di The Outsider Paddy Considine, l'attore di Judy e Il ritorno di Mary Poppins John Dagleish e la Ciri di The Witcher Freya Allan.