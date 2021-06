The Terminal List: J.D. Pardo affiancherà Chris Pratt nel thriller di Amazon

News Serie TV

La star di Mayans M.C. raggiunge anche gli altri membri del cast Taylor Kitsch e Patrick Schwarzenegger.

Continuano i casting per The Terminal List, serie tv ad alta tensione attesa per i prossimi mesi su Prime Video. L'ultimo ad aver firmato per un importante ruolo ricorrente è J.D. Pardo, attualmente il protagonista di Mayans M.C. e in passato apprezzato in Revolution e The Messengers. L'attore si unisce a un cast sempre più notevole che include tra gli altri Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Jurassic World), Taylor Kitsch (True Detective), Constance Wu (Fresh Off the Boat), Jeanne Tripplehorn (Big Love), Riley Keough (The Girlfriend Experience) e Patrick Schwarzenegger.

La trama di The Terminal List e il ruolo di J.D. Pardo

Scritta da David DiGilio (Strange Angel) basandosi sull'omonimo romanzo di successo di Jack Carr e diretta dall'affermato Antoine Fuqua (Southpaw: L'ultima sfida, The Equalizer: Il vendicatore), The Terminal List racconta la storia di James Reece (Pratt), un Navy SEAL al cui intero plotone è stata tesa un'imboscata durante una missione segreta ad alto rischio. Tornato a casa dalla famiglia con ricordi contrastanti su quanto accaduto e dubbi sulla sua colpevolezza, Reece scopre ben presto che forze oscure stanno agendo contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche la vita di coloro che ama.

Secondo Deadline, Pardo interpreterà Tony Liddel, uno dei leader più giovani di una task force dell'FBI. Lui guida la sua squadra con determinazione e sincerità, ed è tanto determinato quanto spietato quando si tratta di far valere la giustizia contro un fuggitivo. Mentre il suo lavoro non sembra metterlo in difficoltà, lo stesso non si può dire della sua complicata vita familiare, sebbene sia proprio la sua famiglia a motivarlo nella sua missione di rendere il mondo un posto migliore e più sicuro.