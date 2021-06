The Staircase: Sophie Turner nel cast della miniserie di HBO Max

News Serie TV

L'attrice de Il Trono di Spade raggiunge Colin Firth e Toni Collette nel drama che racconterà la turbolenta storia dello scrittore Michael Peterson.

Sophie Turner torna a HBO, quella che è stata la sua "casa" per 8 stagioni de Il Trono di Spade. L'ex interprete di Sansa Stark ha firmato per ricoprire un ruolo nella miniserie The Staircase in arrivo prossimamente in streaming sul servizio di video in streaming HBO Max.

The Staircase: La trama

Scritta e prodotta dagli showrunner Antonio Campos (The Devil All the Time) e Maggie Cohn (American Crime Story) basandosi sull'omonima docuserie crime del 2004 del regista Jean-Xavier de Lestrade, The Staircase racconterà in otto episodi la storia di Michael Peterson, apprezzato romanziere americano che nel 2001 fu accusato di aver ucciso sua moglie Kathleen Peterson, caduta dalle scale. Lo scrittore affermò che la donna era semplicemente inciampata, essendo ubriaca. Le prove, tuttavia, suggerivano che fosse stata colpita a morte. Seguì così l'arresto di Peterson e un processo per omicidio. La sua storia è stata raccontata anche in una docuserie true crime di Netflix uscita nel 2018.

Il ruolo di Sophie Turner e il resto del cast

Sophie Turner interpreterà Margaret Ratliff, una delle figlie adottive di Peterson. Per l'attrice si tratta del secondo ruolo televisivo dalla fine de Il Trono di Spade, dopo la breve esperienza nel survival thriller Survive del poco fortunato servizio di video in streaming Quibi. Il prestigioso cast di The Staircase include anche Colin Firth nel ruolo di Michael Peterson, Toni Collette in quello di sua moglie, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt e Parker Posey.

Foto: Joel C Ryan/Invision/AP