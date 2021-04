The Staircase: Colin Firth sarà il romanziere Michael Peterson nella miniserie di HBO Max

News Serie TV

Il drama ripercorrerà la drammatica storia dello scrittore così come già narrata nell'omonima docuserie crime del 2004.

HBO Max ha ordinato ufficialmente la miniserie The Staircase incentrata sulla vita dello scrittore statunitense Michael Peterson coinvolto in un caso di omicidio che ha particolarmente appassionato il pubblico americano. Nel ruolo del protagonista ci sarà il premio Oscar Colin Firth (subentrato, pare, a Harrison Ford precedentemente coinvolto).

The Staircase: Dalla docuserie di successo al drama di HBO Max

Basata sull'omonima docuserie crime del 2004 del regista Jean-Xavier de Lestrade (poi ripresa e ampliata anche da Netflix nel 2018), The Staircase racconterà in otto episodi la storia di Michael Peterson, apprezzato romanziere che nel 2001 fu accusato di aver ucciso sua moglie Kathleen Peterson, caduta dalle scale. Lo scrittore affermò che la donna era semplicemente caduta, essendo ubriaca. Le prove, tuttavia, suggerivano che fosse stata colpita a morte. Seguì così l'arresto di Peterson e un processo per omicidio. La miniserie è nelle mani di Antonio Campos (Christine, Afterschool) che dirigerà sei degli otto episodi e servirà come co-showrunner insieme a Maggie Cohn.

Le dichiarazioni dei creatori

"Questo è un progetto su cui ho lavorato in un modo o nell'altro fin dal 2008", ha detto Campos tramite un comunicato. "È stata una strada lunga e tortuosa, ma vale la pena aspettare per trovare partner come HBO Max, Annapurna, la co-showrunner Maggie Cohn e l'incredibile Colin Firth per trasformare in un drama una storia così complessa". Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha aggiunto: “È emozionante collaborare con Antonio Campos, Maggie Cohn e Annapurna Television per esplorare questa storia vera piena di rivelazioni drammatiche. Con l'enorme talento di Colin Firth, la storia di The Staircase affascinerà sicurament eil pubblico con i suoi colpi di scena".