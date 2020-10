The Spanish Princess 2 da oggi su Starzplay: Le nuove sfide di Caterina D'Aragona

News Serie TV

La seconda parte della miniserie storica scritta da Matthew Graham è disponibile in streaming in contemporanea con gli Stati Uniti.

Caterina D'Aragona è una regina, una diplomatica e una guerriera nella seconda parte di The Spanish Princess, la miniserie sequel di The White Queen e The White Princess, disponibile a partire da oggi, con un nuovo episodio ogni domenica, sul servizio di video in streaming Starzplay (disponibile su Rakuten TV e Apple TV). I nuovi 8 episodi della miniserie tratta dai romanzi di Philippa Gregory ci mostrano una protagonista, interpretata ancora una volta da Charlotte Hope, decisa a combattere sia fisicamente che emotivamente per proteggere il suo regno e la sua posizione di regina accanto a Enrico VIII (Ruairi O'Connor).

La trama di The Spanish Princess 2

Avevamo lasciato Caterina che stava per convolare a nozze con Enrico VIII, tacendo una pericolosa bugia. Li ritroviamo all'apice dei loro poteri e del loro successo, con una brillante corte al centro dell'Europa e con l'attesa di un futuro radioso. Tuttavia il mondo della tenace regina si trasforma improvvisamente con la guerra su due fronti, una piaga all'orizzonte e Lina (Stephanie Levi-John) e Oviedo (Aaron Cobham) minacciati dalla crescente xenofobia. Inoltre la difficoltà di Caterina a concepire un erede mette a rischio il suo matrimonio e la sua posizione a corte. Nonostante stia dimostrando di essere una diplomatica, un'ispirazione nazionale e persino un comandante militare, Caterina deve lottare duramente per salvare il suo amore con il re e per preservare la pace e la prosperità del loro regno.

I temi della serie

Al centro di questo avvincente drama storico c'è il potere. Come ottenerlo e, soprattutto, come consolidarlo? Le cose non sono così facili se sei una donna alla corte del più potente sovrano dell'Europa del XVI secolo. Ma in questa seconda parte di The Spanish Princess si parla anche di futuro, di eredità, di reputazione e di fede. Rimanendo un'eroina del suo tempo, Caterina scorprirà che essere vulnerabile non significa essere debole.

Il cast

Oltre ai protagonisti, nei nuovi episodi tornano anche Stephanie Levi-John nel ruolo della dama di compagnia di Caterina Lina, Georgie Henley in quello della sorella minore di Enrico e regina di Scozia Margaret “Meg” Tudor e Laura Carmichael ruolo di Margaret “Maggie” Pole. Tra le new entry, invece, ci sono Ray Stevenson nei panni del maleducato marito di Meg, il re Giacomo IV di Scozia, Sai Bennett in quello della versione adulta della sorella di Enrico e Meg, la principessa Mary, ora un'importante pedina politica, Andrew Buchan che interpreterà il risoluto Sir Thomas More e Peter Egan che sarà il tenace generale Howard.