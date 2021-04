The Sons of Sam: il trailer del documentario Netflix sugli emuli del serial killer

News Serie TV

Il trailer della serie documentaria Netflix in quattro parti The Sons of Sam, che esplora la possibilità che oltre a David Berkowicz, il "figlio di Sam", ci fossero altri killer.

Alla vicenda che terrorizzò i cittadini di New York nell'estate del 1976 (ma durò fino alla successiva), Spike Lee ha dedicato uno dei suoi film più belli e sottovalutati, S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York. Adesso The Sons of Sam, una docuserie Netflix in quattro parti, di cui vi mostriamo il trailer, ipotizza che l'uomo passato alla storia come l'infame serial killer conosciuto come "Il figlio di Sam", David Berkowicz, non fosse in realtà l'unico ad agire ma facesse parte di una cospirazione più vasta.

I delitti del figlio di Sam

In quella calda estate newyorkese vennero uccise a bruciapelo, a colpi di calibro 44, sei persone e sette furono gravemente ferite. Le vittime erano scelte in modo casuale, mentre stavano sedute in auto, da un uomo che si avvicinava all'improvviso, tirava fuori una pistola da un sacchetto di carta, prendeva la mira e sparava attraverso i finestrini. La città andò nel panico e i delitti continuarono fino all'aprile del 1977, quando il killer lasciò accanto ai corpi delle sue vittime una lettera delirante e sgrammaticata scritta a mano in cui si firmava "il figlio di Sam" . Un'altra lettera simile arrivò a maggio al giornalista Jimmy Breslin.

Ad agosto, la polizia arrestò il 24enne David Berkowicz, che si dichiarò colpevole dei delitti, adducendo bizzarre motivazioni, dalle voci con cui il suo cane, Sam, gli parlava, all'appartenenza ad un culto satanico. La miniserie The Sons of Sam: A Descent Into Darkness, diretta da Joshua Zeman, riprende le teorie di un giornalista ossessionato dal caso, mettendo in dubbio che Berkowicz (che oggi ha 67 anni e sta scontando l'ergastolo) sia stato il solo resposabile degli attacchi. Questa la sinossi:

La caccia al "Figlio si Sam" appassionò il mondo sul finire degli anni Settanta, ma la storia dietro uno dei più famigerati assassini seriali americani è stata dimenticata. Fino ad ora. Mentre l'arresto e la condanna di David Berkowicz metteva fine ad un incubo per molti newyorkesi, per il giornalista Maury Terry, autore di "The Ultimate Evil", il vero mistero stava solo iniziando. Terry, convinto che Berkowicz non avesse agito da solo, avrebbe passato decenni a tentare di dimostrare che la rete di oscurità dietro i suoi omicidi andava più in profondità di quanto chiunque avrebbe immaginato. E la sua ricefca di quella sfuggente verità alla fine gli sarebbe costata tutto. Il regista Joshua Zeman attinge ad immagini di archivio, utilizza conversazioni con le persone più vicine alle indagini e le stesse parole e il caso di Terry per raccontare la storia di un uomo finito nella tana del coniglio e mai tornato fuori. Maury Terry dava la caccia ai fantasmi, o i veri Figli di Sam sono ancora là fuori?

In America The Sons of Sam sarà disponibile su Netflix dal 5 maggio, non sappiamo ancora quando lo sarà in Italia.