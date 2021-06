The Sinner: Matt Bomer nasconde un segreto nella stagione 3, ora in streaming su Infinity+

News Serie TV

La serie antologica vede il detective Harry Ambrose di Bill Pullman alle prese con il caso più inquietante della sua carriera.

Tra le tante storie arrivate in tv negli ultimi anni sulla scia del rinnovato successo del genere crime, quelle di The Sinner sono tra le più apprezzate dal pubblico. Come ogni serie antologica, The Sinner si fa apprezzare perché racconta in ciascuna stagione una storia diversa e indipendente, rendendo più facile la visione, anche ai telespettatori meno costanti. Tuttavia, si differenzia dalle altre perché mantiene un elemento comune: il protagonista. L'affermato Bill Pullman, che conoscerete dai tempi di Independence Day, interpreta un detective che in ciascuna stagione si ritrova a indagare su un caso che sembra più inquietante del precedente. E non c'è dubbio che l'indagine che lo vediamo portare avanti nella terza stagione, ora disponibile su Infinity+, la piattaforma di video in streaming di Mediaset, riservi i risvolti più sconcertati di tutte.

The Sinner 3: Su Infinity+ il detective Ambrose contro Matt Bomer

Un altro punto a favore di The Sinner è la capacità di attrarre ogni volta alcuni tra gli interpreti più amati e capaci del piccolo schermo. Prima c'è stata Jessica Biel, la quale ha continuato poi a lavorare nella serie come produttrice esecutiva. Poi è stato il turno della nominata all'Emmy Carrie Coon. Nella terza, il principale indiziato è interpretato da Matt Bomer, uno degli uomini più affascinanti della tv, consacrato da White Collar e visto successivamente in American Horror Story e L'ultimo tycoon. Questo vi sembrerà irresistibile, ma aspettate di conoscere il resto. Negli otto episodi che lo coinvolgono lo vediamo condividere lo schermo con Chris Messina (Sharp Objects), un altro attore di enorme talento e innegabile bellezza, con il quale porta in scena una chimica che, nonostante i contrasti dei rispettivi personaggi, ipnotizza.

Ci troviamo a Dorchester, una cittadina non molto distante da New York City. Bomer è Jamie Burns, un virtuoso cittadino del posto che conduce una vita tranquilla con la moglie Leela, dalla quale sta per avere un figlio. Tutto normale, ma ci sono molte cose di lui che non sappiamo ancora. Quando inizia a indagare su un terribile incidente stradale che ha coinvolto Jamie e lasciato senza vita un suo vecchio amico del college, Nick Haas (Messina), il detective Ambrose pensa di avere per le mani un caso semplice, di routine. Col tempo scopre invece che i due uomini condividevano un segreto rimasto sepolto per anni, finché Nick non si è presentato alla porta di Jamie. Cosa li univa e cos'è accaduto a bordo di quell'auto? La ricerca delle risposte porta Ambrose e i suoi colleghi su una strada molto pericolosa, oltre che sorprendente.

Il successo di The Sinner

The Sinner, disponibile su Infinity+ anche con tutti gli episodi della seconda stagione, è uno dei maggiori successi recenti del canale USA Network, con Pullman nominato allo Screen Actors Guild Award per la sua interpretazione del detective Harry Ambrose. La serie, che nei suoi racconti fa un uso frequente dei flashback come espediente narrativo, è già stata rinnovata per una quarta stagione, disponibile prossimamente. Questa vedrà il protagonista, sofferente dopo le ultime vicende, godersi il pensionamento prima di essere chiamato a dare una mano alle indagini su un caso che ha sconvolto Hanover Island, la tranquilla isola turistica dove si trova in vacanza con la compagna.