The Sinner chiude dopo quattro stagioni

La serie tv con Bill Pullman si concluderà con l'episodio in onda negli Stati Uniti il 1° dicembre.

Forse questa volta il detective Harry Ambrose potrà godersi davvero la sua meritata pensione. USA ha annunciato che la quarta stagione del crime drama antologico The Sinner, in onda negli Stati Uniti per un paio di settimane ancora, è l'ultima e darà una "chiusura soddisfacente al viaggio di Ambrose", il personaggio interpretato dal 2017 da Bill Pullman.

"È stato un enorme piacere e un privilegio poter raccontare il tipo di storie che abbiamo avuto in The Sinner nelle ultime quattro stagioni", ha dichiarato il creatore della serie Derek Simonds in un comunicato. "Universal Content Productions e USA sono stati partner ideali e hanno sostenuto continuamente i nostri obiettivi creativi, e sono davvero felice di completare l'arco drammatico della storia di Harry Ambrose così come volevamo in quest'ultima stagione. Un enorme grazie al mio complice, Bill Pullman, e ai talentosi attori, sceneggiatori, registi e membri della troupe, i quali hanno dato il massimo per contribuire a realizzare questa serie. È stato un viaggio incredibile".

Nella quarta e ultima stagione di The Sinner (in Italia ancora senza una data), un Ambrose da poco in pensione raggiunge Hanover Island, nel nord del Maine, per una vacanza ricostituente con la compagna Sonya (Jessica Hecht). Qui, però, si ritrova coinvolto ben presto in una tragedia inaspettata che tocca la figlia di un'importante famiglia di pescatori, personaggio quest'ultimo interpretato dall'attrice di Orange Is the New Black Alice Kremelberg.