The Sinner avrà una quarta stagione!

News Serie TV

Bill Pullman tornerà a interpretare il detective Harry Ambrose.

USA ha assegnato un nuovo caso al detective Harry Ambrose. La rete via cavo americana ha deciso di rinnovare il crime drama antologico The Sinner per una quarta stagione, con il personaggio interpretato da Bill Pullman ancora una volta alla guida delle indagini.

Nessun dettaglio delle vicende che coinvolgeranno il detective nel prossimo ciclo di episodi - in onda nel 2021 - è disponibile al momento. Il presidente di USA Chris McCumber si è limitato a dichiarare in un comunicato che "The Sinner ha conquistato il pubblico con il suo stile 'da romanzo giallo'. Con la quarta stagione, siamo entusiasti di scavare ancora più a fondo nella psiche dell'amato personaggio del detective Harry Ambrose, introducendo al contempo il nostro pubblico in un mistero avvincente e completamente nuovo".

È plausibile quindi che la serie dovrà cercare un nuovo protagonista dopo Matt Bomer, Carrie Coon e Jessica Biel (tuttora tra i produttori esecutivi) nelle passate stagioni. In Italia, il ciclo più recente andrà in onda per la prima volta su Premium Crime dal 9 settembre.