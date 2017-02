The Royals rinnovata per una quarta stagione

Lunga vita alla Regina Helena, il cui regno durerà almeno un'altra stagione. La rete americana E! ha annunciato infatti il rinnovo del dramedy The Royals per un quarto ciclo di 10 episodi, in onda presumibilmente tra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017.

"La terza stagione di The Royals ha dimostrato di essere un mix divertente di segreti, inganni e desiderio di cui i nostri fan non possono averne abbastanza", commenta il presidente di E! Entertainment Adam Stotsky in un comunicato. "Non vediamo l'ora di scoprire quali nuovi scandali attendono la nostra famiglia reale, e come le sue dinamiche evolveranno nella stagione 4". Mark Schwahn, ideatore della serie, aggiunge: "E!, Lionsgate e Universal Cable Productions sono sovrani saggi e benevoli. Gli sceneggiatori, il cast e lo staff amano lavorare in questa serie e sono entusiasta di interpretare ancora una volta il ruolo del giullare di corte e divertire umilmente i nostri dediti fan con altre storie della Casa di Henstridge scandalose, sexy, sincere e appassionanti".

Il rinnovo di The Royals arriva a pochi giorni dalla conclusione della terza stagione sia negli Stati Uniti sia in Italia, dove la serie è in onda in anteprima sulla piattaforma di video in streaming TIMvision.