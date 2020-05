The Resident e L'uomo di casa continuano con una nuova stagione!

News Serie TV

Il medical drama tornerà con un quarto ciclo di episodi, la sitcom con un nono.

Profondo sospiro di sollievo per il pubblico di The Resident. E de L'uomo di casa. Sia il medical drama con Matt Czuchry ed Emily VanCamp sia la sitcom con Tim Allen ha ottenuto dall'americana FOX l'okay per la produzione di una nuova stagione, rispettivamente la quarta e la nona.

La notizia arriva circa una settimana dopo l'ufficialità alla FOX del palinsesto per la stagione autunnale, che non includeva nessuna delle due serie. In quell'occasione, tra lo sconcerto dei fan, la rete aveva chiarito che una decisione sul loro rinnovo sarebbe stata presa nei giorni successivi. Entrambe torneranno dunque in tv, sebbene solo nel 2021, complice anche il lockdown dovuto alla grave crisi sanitaria in atto negli Stati Uniti, la stessa ragione per cui le storie più recenti dei medici del Chastain Park Memorial Hospital e della famiglia Baxter si erano interrotte senza una conclusione. Storie che, fortunatamente, potranno essere riprese appena la situazione lo permetterà.

Ancora incerte nel frattempo le sorti del crime drama Prodigal Son e della comedy Outmatched, le ultime serie non ancora rinnovate dalla rete. Delle due, basandoci unicamente sulle medie d'ascolto, a rischiare maggiormente è la seconda.