The Resident arruola Conrad Ricamora de Le regole del delitto perfetto nella stagione 4

Il medical drama della FOX tornerà in onda nel 2021, in ritardo a causa dell'emergenza sanitaria.

Il medical drama della FOX The Resident ha ingaggiato la star de Le regole del delitto perfetto Conrad Ricamora per un ruolo ricorrente nella quarta stagione, il cui debutto ricordiamo è stato posticipato alla prima metà del 2021 a causa dell'emergenza coronavirus.

The Resident 4: Il ruolo di Conrad Ricamora

A breve anche su Netflix con il film d'animazione Over the Moon: Il fantastico mondo di Lunaria, secondo Deadline, Ricamora indosserà il camice del Dott. Jake Wong, un chirurgo plastico omosessuale che, nel tempo libero, si diletta nel canto e nella scrittura di canzoni. Cosa ancora più importante, però, Jake è l'ex figliastro del Dott. Bell (Bruce Greenwood), con il quale i rapporti si sono raffreddati amaramente dopo il divorzio da sua madre.

Come molti altri medical drama, The Resident parlerà anche di Covid-19 nella quarta stagione. In una precedente occasione, la co-ideatrice Amy Holden Jones ha spiegato: "Il primo episodio affronterà i primi giorni della pandemia, concentrandosi sull'impatto avuto sui nostri eroici medici e infermieri che stanno rischiando la vita ogni giorno. Sul lungo periodo, purtroppo, le conseguenze del Covid-19 continueranno a vedersi, anche dopo l'arrivo del vaccino, e saremo lì a dimostrare anche che... le storie [dei lavoratori in prima linea] sono commoventi, profonde e tragiche, e continuano ad accumularsi giorno dopo giorno. Speriamo di condividere presto ciò che abbiamo appreso".